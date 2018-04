vor 38 Min.

Gewässerverunreinigung: Zeugen werden gesucht

Öl auf dem Steglesgraben. Die Beseitigung kostet rund 1000 Euro.

Wie die Polizei mitteilt, ist einer 50-jährigen Frau am Sonntagnachmittag eine leichte Ölverschmutzung auf dem Steglesgraben in Bäumenheim aufgefallen. Daraufhin alarmierte sie die Feuerwehr. Diese errichtete im Bereich der Blumenstraße eine Ölsperre und eine weitere kurz vor der Einmündung des Grabens in die Schmutter. So konnte die Verteilung der augenscheinlich relativ geringen Menge – diese liegt den Beamten zufolge im einstelligen Literbereich – erfolgreich gestoppt werden.

Weitere Recherchen führten über das Kanalnetz zu einem Straßenentwässerungsschacht in der Donauwörther Straße, über den das Öl in den Graben gelangte. Hinweise auf einen Einleiter liegen bisher nicht vor. Die Polizei sucht deshalb nach möglichen Zeugen. Die Kosten für die Beseitigungsmaßnahmen der Ölverschmutzung im Kanal und im Gewässer werden auf rund 1000 Euro beziffert.

