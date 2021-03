25.03.2021

Gewalt durch den Vater: Säugling in Donauwörth außer Lebensgefahr

In diesem Haus in Donauwörth misshandelte ein Vater seinen knapp drei Monate alten Säugling massiv.

Richter erließ Haftbefehl gegen den 41-jährigen Vater wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Der Mann hatte seinen Sohn massiv geschüttelt.

Von Barbara Würmseher

Der knapp drei Monate alte Donauwörther Säugling, der am Dienstag massiv von seinem 41-jährigen Vater geschüttelt worden war, ist mittlerweile außer Lebensgefahr. Das teilt das Polizeipräsidium Schwaben-Nord mit. Der kleine Bub, der ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten hat, befindet sich allerdings noch in stationärer Behandlung in einer Augsburger Kinderklinik.

Der Mann aus Donauwörth befindet sich nun in Untersuchungshaft

Der dringend tatverdächtige Vater wurde am Donnerstag dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Augsburg vorgeführt. Dieser gab dem Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg statt und erließ Haftbefehl gegen den Mann wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung.

Wie berichtet, hatte der 41-Jährige seinen Sohn am späten Dienstagnachmittag zwischen 16.30 und 17.30 Uhr in der Wohnung der fünfköpfigen Familie in Donauwörth so gewaltsam geschüttelt, dass der Säugling schwerste Verletzungen erlitt. Die Eltern alarmierten den Notarzt, der die sofortige Einweisung des Buben in eine Augsburger Kinderklinik veranlasste.

Säugling geschüttelt: Die Kripo rückte noch in der Nacht aus

Dort erhärtete sich der Verdacht, dass der lebensbedrohliche Zustand des Kindes durch die Einwirkung eines Dritten herrührt. Die Kripo Dillingen rückte noch in der Nacht zum Mittwoch aus, um den Familienvater in seiner Wohnung in dem Mehrparteienhaus aus dem Bett zu klingeln und vorläufig festzunehmen.

Anwohner beschrieben gegenüber unserer Redaktion ein großes Polizeiaufgebot mit zahlreichen Beamten. Inzwischen wurden auch die Nachbarn als Zeugen einvernommen. Die Ermittlungen dauern noch an.

