vor 17 Min.

Gewinn beim Bilderrätsel: Ein Rainer freut sich über 1000 Euro

Das Lösungswort „Fensterbank“ beschert Benedikt Kühmoser aus Rain 1000 Euro beim Bilderrätsel unserer Zeitung. Was er mit dem unverhofften Geldsegen plant.

Von Daniel Weigl

Eigentlich wollte Benedikt Kühmoser aus Rain nur seine Freundin besuchen, um einen Kaffee zu trinken und Kuchen zu essen. Auf dem Weg von der Tillystadt zu ihr nach Graisbach erhielt der 24-jährige dann den freudigen Anruf: Benedikt Kühmoser hat 1000 Euro beim Bilderrätsel unserer Zeitung gewonnen. „Ich hätte nie gedacht zu gewinnen, eigentlich habe ich nur aus Spaß mitgemacht“, gibt der völlig überraschte Student zu.

Zum ersten Mal überhaupt hat er beim Bilderrätsel teilgenommen und dann gleich die 1000 Euro abgeräumt. Morgens bei der täglichen Lektüre der Donauwörther Zeitung kam Benedikt Kühmoser auf die Idee mitzumachen: „Ich dachte mir, die 50 Cent für eine SMS habe ich auch noch.“

Aus 50 Cent werden 1000 Euro für den Studenten aus Rain

Aus 50 Cent sind innerhalb weniger Stunden nun 1000 Euro geworden. Was der junge Mann damit anstellen will, weiß er noch gar nicht – so überrascht war er. Und eigentlich „bin ich wunschlos glücklich.“ Also kommt das Geld erst einmal auf die hohe Kante. Als Student sicherlich eine vernünftige Idee. Am Montag geht für Benedikt Kühmoser das Studium der Wirtschaftsingenieurwissenschaften in die letzte und heiße Phase. Der Werkstudent bei Airbus Helicopters fängt dann nämlich mit seiner Bachelorarbeit an. Zurzeit genießt er aber noch die letzten Tage der Semesterferien.

Benedikt Kühmoser ist Hobby-Imker

Meistens in Graisbach bei seiner Freundin Mona und mit seinen Bienen. Der 24-jährige ist leidenschaftlicher Hobby-Imker und kümmert sich hoch über den Dächern Graisbachs um seine vierzehn Völker. Groß gefeiert wird der überraschende Gewinn allerdings nicht. „Wahrscheinlich muss ich am Wochenende das ein oder andere Stückchen Pizza ausgeben“, ist sich Kühmoser sicher.

Zuerst einmal genießt er den spontanen Geldsegenallerdings mit einem Stückchen Kuchen. Schließlich war ja das der Grund für seinen Besuch in Graisbach. Und mit 1000 Euro auf dem Küchentisch, schmeckt der Kuchen umso süßer.

