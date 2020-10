vor 6 Min.

Gezielte Suche nach einer Lehrstelle

Freie Ausbildungsstellen auf dem Wirtschaftsportal Donauries

Seit September sind auf dem Wirtschaftsportal Donauries neben freien Jobs auch Ausbildungsstellen zu finden. Daneben gibt es jetzt laut einer Pressemitteilung auch eine Seite zum Thema Ausbildung auf der Schüler, aber auch Eltern Informationen und weiterführende Links rund um die Themen Ausbildung und Bewerbung erhalten. Zahlreiche Ausbildungsmessen und -veranstaltungen konnten dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden und auch der Wirtschaftsförderverband Donauries musste ein Projekt zum Thema Ausbildung – den Donau-Rieser Tag der offenen Unternehmen – absagen. Als Alternative dazu hat der Wirtschaftsförderverband Anfang September unter wirtschaft-donauries.bayern/ausbildung eine Seite eingerichtet, auf der Ausbildungsinformationen zusammengefasst und wichtige Ansprechpartner aufgeführt werden. „Damit wollen wir Fragen wie, ,Welche Ausbildungsberufe gibt es?‘, ,Wie finde ich heraus, welcher Beruf am besten zu mir passt?‘ oder ,Was muss unbedingt in eine Bewerbung?‘ beantworten“, erklärt Landrat Stefan Rößle, Vorsitzender des Wirtschaftsförderverbandes. Jugendliche, die bereits genau wissen, welchen Beruf sie erlernen möchten, haben zudem nun auch die Möglichkeit, ganz gezielt nach freien Ausbildungsplätzen zu suchen. Die Jobsuchmaschine „Arbeit im Donauries“ wurde um eine weitere Suchfunktion erweitert und zeigt freie Ausbildungsstellen in Betrieben aus dem Landkreis an. (pm)

