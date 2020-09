17:10 Uhr

Gibt es auch 2021 einen Freilichtbiergarten in Donauwörth?

Zum Abschluss der „Freilichtbiergarten“-Saison in Donauwörth spielte am Samstag die Band Shamrock auf.

Plus Die Organisatoren des Freilichtbiergartens ziehen über die diesjährige Veranstaltung jedenfalls eine positive Bilanz. Gespräche über eine Wiederholung laufen.

Von Fabian Kapfer

Auch wenn in diesem Sommer keine Aufführung in der Donauwörther Freilichtbühne stattfand, hat dort bis zum Samstag doch regelmäßig Betrieb geherrscht. Auf dem Vorplatz lockte der Freilichtbiergarten jeweils von Donnerstag bis Samstag viele Gäste an. Liegestühle auf der Hangwiese sowie zahlreiche Tische und Bierbänke boten Platz in einem schönen Ambiente vor der Theaterbühne. Durch eine ansprechende Beleuchtung und Livemusik wurde der Besuch in dem provisorisch errichteten Garten zu einem kleinen Erlebnis. Der Biergarten wurde im Juli mit dem Ziel ins Leben gerufen, das durch die Corona-Krise geschwächte Gewerbe zu unterstützen.

Organisatoren sind die City-Initiative Donauwörth, Katja und Robert Heinrich vom Café la Kami sowie Katharina und Michael Wanke vom Doubles-Starclub. Sie haben neben dem Biergartenbetrieb auch verschiedenen Street-Food-Gastronomen und Musikern die Möglichkeit gegeben, ihren Verlust durch die Pandemie etwas zu kompensieren. Dadurch haben sie auch für Abwechslung gesorgt.

Auch das Wetter spielte beim Freilichtbiergarten mit

Robert Heinrich zieht eine positive Bilanz: „Die Leute haben es sehr dankend angenommen und wir hatten riesiges Glück mit dem Wetter. Wir konnten nur ein Wochenende wetterbedingt nicht öffnen.“ Das Konzept des Biergartens sei „eine sehr dankbare Sache“ gewesen. Heinrich freut sich: „Wir konnten auch unser Personal dort vermehrt einsetzen und es hat uns natürlich finanziell etwas entlastet, auch wenn wir nicht alle Einbußen aus der Corona-Zeit decken konnten.“ Insgesamt sei er sehr zufrieden, betont der Gastronom.

Auch Michael Wanke zeigt sich begeistert. Es sei eine wunderschöne Zeit gewesen, die er sehr genossen habe. Außerdem lobt er die gute Zusammenarbeit mit der Stadt: „Uns haben die City-Initiative, der Bauhof und viele Mitarbeiter der Stadt außergewöhnlich unterstützt. Besonders das Ordnungsamt hat uns sehr geholfen.“ Zudem sei alles friedlich verlaufen. Die wenigen Sicherheitskräfte, die vor Ort waren, um die Einhaltung der Corona-Regeln zu überwachen, hätte es eigentlich gar nicht gebraucht, so Wanke.

Es laufen bereits Gespräche mit der Freilichtbühne Donauwörth

Nach dem letzten Abend am vergangenen Samstag ist noch offen, ob der Freilichtbiergarten auch im kommenden Jahr stattfindet. Wanke sagt: „Wenn es kommendes Jahr wieder Auftritte auf der Freilichtbühne gibt, braucht das Theater natürlich wieder den Platz. Wir sind bereits in Gesprächen mit dem Theaterverein und werden dann sehen, ob wir da eine Möglichkeit finden.“ Es sei trotz allem viel Arbeit gewesen, und die müsste im Falle einer Fortsetzung wieder gemacht werden, so Wanke. Allerdings würde er „es gerne wieder machen, wenn es von allen Seiten passt“.

