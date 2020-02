Gibt es einen Kompromiss für den Dorfladen?

Plus Der Stadtrat in Harburg lehnt den Kauf eines Gebäudes in Ebermergen ab. In der mit Spannung erwarteten Sitzung zeichnet sich aber eine Alternative ab.

Eines ist jetzt klar: Die Stadt Harburg kauft nicht das für 529000 Euro angebotene Gebäude in Ebermergen, in dem ein Dorfladen entstehen könnte. Der Stadtrat hat am Donnerstagabend mit großer Mehrheit einen Antrag aus dem Ortsteil abgelehnt, die Immobilie zu erwerben. Der Plan, den Laden mithilfe der Kommune auf die Beine zu stellen, ist damit aber noch nicht gestorben. In der Sitzung zeichnete sich ab, dass es eine alternative Lösung geben könnte.

Das Interesse und die Spannung waren groß. Die rekordverdächtige Zahl von fast 100 Zuhörern – der Großteil davon aus Ebermergen – erschien zu der Zusammenkunft der Räte. Im Vorfeld hatten viele befürchtet, es könnte eine durchaus heftige und emotionale Diskussion stattfinden. So soll es in einer vorangegangenen nichtöffentlichen Sitzung des Stadtrats bezüglich des Dorfladenthemas hoch hergegangen sein.

Ein "unschlagbarer Standortvorteil" für das Dorf

So viel vorneweg: Die Aussprache am Donnerstag blieb weitestgehend auf der sachlichen Ebene. In den Wortbeiträgen war die ganze Bandbreite der Meinungen zu hören. Ratsmitglied Patrick Prügel, einer der Initiatoren des Dorfladens, verdeutlichte noch einmal die Vorteile eines solchen Projekts. Eine Nahversorgung biete einen „unschlagbaren Standortvorteil“. Dies sei gerade in einer Kommune wie Harburg wichtig, die mehr ein Wohn- als ein Gewerbestandort sei: „Genau aus diesem Grund müssen sich junge Familien mit kleinen Kindern in den Dörfern der Peripherie ansiedeln, um ein Wachstum zu generieren und keine Abwärtsspirale zu erzeugen.“ Der Dorfladen schaffe nicht nur Arbeitsplätze und erhöhe die Gewerbesteuereinnahmen, sondern sei ein sozialer Treffpunkt. Bekanntlich soll in Ebermergen eine Unternehmensgesellschaft gegründet werden, die das Geschäft betreibt. Bewohner haben bereits zugesichert, Anteile für 130000 Euro zu zeichnen, die als Anschubfinanzierung dienen.

In der Sitzung zeichnete sich ab, dass es keine Mehrheit für einen Kauf des kompletten Gebäudes mit Ladenfläche im Erdgeschoss und einer Wohnung im ersten Stock geben würde. Werner Heller beispielsweise erklärte, er lehne es ab, dass die Stadt angesichts anderweitiger Pflichtaufgaben und Bedürfnisse in den Immobilienmarkt einsteige.

Ein Zuschuss von bis zu 50 Prozent für den Kauf der Ladenfläche soll möglich sein

Eine mögliche Alternative zum Komplettkauf: Die Stadt könnte nur das Erdgeschoss erwerben. Dies hätte den Vorteil, dass über das Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben ein staatlicher Zuschuss fließen könnte. Der könnte sich in einem Bereich von bis zu 50 Prozent bewegen.

Jedoch, so führte Bürgermeister Wolfgang Kilian an: Die Sparkasse Donauwörth, die das Bauwerk in Ebermergen vermarktet, habe in einem Gespräch mit der Stadtverwaltung kundgetan, eine Teilung des Objekts sei „derzeit keine Option“. Patrick Prügel wiederum teilte mit: „Wir haben jemanden, der die Wohnung kaufen möchte.“ Er könne sich kaum vorstellen, dass sich die Besitzer beziehungsweise die Sparkasse einem getrennten Verkauf verweigern. Stadtrat Jörg Röthinger aus Ebermergen rechnete vor, bei einer solchen Lösung ginge es am Ende um eine Summe von vielleicht nur noch 125000 Euro. Der Brünseer Ortssprecher Michael Haber bezeichnete dies als „Null-Risiko-Geschäft für die Stadt“.

Ist eine Teilung des Gebäudes möglich?

Zu einer Entscheidung für einen Teilkauf sah sich das Gremium am Donnerstag außerstande. Man bewege sich bezüglich der Zahlen und Kosten im „luftleeren Raum“, stellte Elisabeth Trüdinger fest. Die hatte zuvor angedeutet, dass sie einem Kompromiss nicht abgeneigt wäre: „Wenn sich beide Seiten etwas bewegen, ist eine annehmbare Lösung in Sicht.“ Thomas Seiler sah – sollte eine Trennung des Gebäudes möglich sein – eine neue Faktenlage: „Das sieht für mich ganz anders aus.“

Die Ratsmitglieder vereinbarten, dass nun konkret geklärt werden soll, ob es den Laden alleine zu kaufen gibt, zu welchem Preis dies denkbar ist und welcher Grundstücksanteil dann auf diesen Teil fällt. Ist dies geklärt, soll das Amt für Ländliche Entwicklung zwecks des möglichen Fördersatzes kontaktiert werden. Matthias Schröppel regte an, man solle doch versuchen, „alle Parteien an einen Tisch zu bekommen“.

Den Antrag zum Komplettkauf lehnten die Räte mit 14:5 Stimmen ab. Patrick Prügel zeigte sich angesichts der weiteren Entwicklung im Anschluss an die Sitzung dennoch nicht enttäuscht und sagte gegenüber unserer Zeitung: „Es geht weiter.“

Dorfladen: Jetzt müssen Fakten und Zusagen her

