05.02.2020

Glasfaser: Anschlüsse für die Schulen

Landkreis nutzt Förderprogramm

Für die Anbindung der Schulen ans Glasfasernetz gibt es derzeit ein Förderprogramm der Bayerischen Staatsregierung. Dabei geht es um die erstmalige Herstellung eines Glasfaseranschlusses einschließlich Netzabschlusseinheit. Wie im Kreisbauausschuss am Montag informiert wurde, liegt der Fördersatz bei 80 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten. Maximal kann ein Anschluss mit 50000 Euro bezuschusst werden. Gibt es an einem Anschluss mehrere Schulen, so steht für jede dieser Schulen der Förderhöchstbetrag zur Verfügung. Es gibt also beispielsweise für das Berufliche Schulzentrum Nördlingen (Berufs-, Techniker- und Wirtschaftsschule) 150000 Euro, für die Berufsschule Donauwörth (Berufs- und Wirtschaftsschule) 100000 Euro. Der Bauausschuss hat jetzt beschlossen, in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 jeweils 250000 Euro für den Glasfaseranschluss der Schulen einzustellen. Für folgende Schulen sollen Förderanträge gestellt werden:

Berufsschule/Technikerschule Donauwörth,

FOS/BOS Donauwörth,

Anton-Jaumann-Realschule Wemding,

Förderschule Nördlingen,

Förderschule Kaisheim,

THG Nördlingen,

Berufs-/Techniker-/Wirtschaftsschule Nördlingen,

Gymnasium Donauwörth,

AEG Oettingen.

Für die Realschule Rain wurde über die Stadt Rain der Anschluss gemeinsam mit der Mittelschule bereits veranlasst. Und in Abstimmung mit der Stadt Nördlingen werden die örtlich eng zusammenliegenden Schulen des Landkreises (THG; St.-Georgs-Schule und Landwirtschaftsschule) zusammen mit den Einrichtungen der Stadt Nördlingen (Squindoschule, Hallenbad) ausgeschrieben, um Synergieeffekte zu nutzen. Die Realisierungszeit liegt bei ein bis zwei Jahren. Die Verwaltung des Landratsamts wird jetzt so schnell wie möglich für alle Schulen die Ausschreibungen fertigmachen. (wüb/dz)

