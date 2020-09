vor 35 Min.

Glaskünstler stellt in Gempfing aus

Workshop-Termine und Vorträge im September

In bewährter Weise mit sorgfältig durchdachtem Ausstellungskonzept und stimmungsvollem Begleitprogramm organisierte der Gempfinger Pfarrhofverein in seinen Räumlichkeiten die erste große Ausstellung nach diesem coronabedingt mageren Kultursommer.

Bernd Nestler, ein in München arbeitender Glaskünstler, stellt bis 26. September unter dem Titel „Frei-Sakral-Solar“ seine Werke aus, vor allem in Glas und auf Aluminium, neben einigen Papierarbeiten. In ihrer Eröffnungsansprache, die aus Distanzgründen in der Kirche stattfinden musste, dafür musikalisch anspruchsvoll begleitet wurde von der jungen Musikerin Luise Fieger, betonte Christl Karnehm, Vorsitzende der Oberberger-Stiftung, das geglückte Lehrer-Schüler-Verhältnis zwischen Josef Oberberger (1905-1994; der im Mai 2019 in Gempfing zu sehen war) und Bernd Nestler.

In den 1980er-Jahren lernte Nestler als Oberbergers Mitarbeiter an den Regensburger Domfenstern, mit Glas umzugehen, und dieses ausdrucksstarke Material ließ ihn seither nie wieder los. Inzwischen wandte er sich den innovativen Möglichkeiten zu, die Solarglas in der Verbindung mit Architekturgestaltung erlaubt, und kann diesbezüglich nationale wie internationale Erfolge aufweisen.

Interessant und emotional ansprechend ist auch Nestlers Zugang zu sakralen Motiven, der alte und zeitgenössische Kunst in überraschender Weise zusammenbringt. Davon zeigt die Ausstellung einige sehr ansprechende Beispiele. Am Sonntag, 20. September, um 15 Uhr hält Nestler in der Gempfinger Ausstellung selbst einen Vortrag über „Kunst und Solartechnik“ und steht außerdem gerne für Fragen zu seiner Arbeit zur Verfügung.

Ferner werden am 26. September um 14 Uhr die Ergebnisse eines Workshops mit Kindern der Johannes-Bayer-Grundschule vorgestellt. Jedermann ist willkommen. Die Reise nach Gempfing lohnt sich wieder einmal. (dz)

