20:28 Uhr

Gleisarbeiten gehen in die zweite Phase

Die Gleisbauarbeiten an der Bahnstrecke zwischen Donauwörth und Mertingen gehen in ihre zweite Phase.

Beim Projekt an der Bahnstrecke zwischen Donauwörth und Mertingen stehen nun die Arbeiten in die andere Richtung an. Maßnahme kostet sieben Millionen Euro.

Die Gleisbauarbeiten an der Bahnstrecke zwischen Donauwörth und Mertingen gehen in ihre zweite Phase, nachdem die Anlieger für einige Tage vom schrillen Warnton verschont waren. Nun aber steht die Sanierung des zweiten Richtungsgleises auf einer Länge von sechs Kilometern an.

Zu einer Baupause war es über das vergangene Wochenende gekommen, nachdem der Fernverkehr über die Strecke umgeleitet worden war. Nun wird bis 17. April, so ein Bahnsprecher, rund um die Uhr weiter gearbeitet. Die Gleiserneuerungen werden nach dessen Auskunft rund sieben Millionen Euro kosten.

Stellwerk und Oberleitung

Noch in dieser Woche soll auch mit der Modernisierung der Stellwerkstechnik und mit Oberleitungsarbeiten an der Strecke begonnen werden. Im Abschnitt zwischen Donauwörth und Gablingen kommt es deshalb an zwölf Wochenenden (mit Ausnahme der Ostertage) zu einer Vollsperrung im Abschnitt zwischen Donauwörth und Gablingen. An den Sperr-Wochenenden müssten, so der Sprecher, auch Nacharbeiten bei der Gleiserneuerung wie das Nachstopfen des Schotterbetts erfolgen.

Es sei nicht vermeidbar, mit der akustischen Signalanlage die Arbeiter an der Gleisbaumaschine vor vorbeifahrenden Zügen zu warnen.

