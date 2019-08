08:46 Uhr

Glitzermarmelade aus Donauwörth

Yasemin Wiest aus Donauwörth hat im neuen „Zuckerguss“ ein Rezept vorgestellt.

Von Alexander Millauer

Brombeeren, Heidelbeeren, Himbeeren, Stachelbeeren: Wenn Oma und Opa bei Familie Wiest in Donauwörth zu Besuch kommen, bringen sie immer reichlich von solchen Früchten mit. Zu viel, um sie immer alle direkt aufzuessen. Was also mit dem köstlichen Obst tun? Yasemin Wiest wusste schnell, was sie damit anfangen kann: Sie gibt die Beeren mit Vanillemark, Zimt, Zitronensaft, Amaretto und Gelierzucker in einen großen Topf. Wenige Minuten später hat sie eine fruchtige und beerige Konfitüre. Damit hat es Yasemin Wiest ins neue „Zuckerguss“-Heft geschafft.

Auch ihre Töchter Juliana und Laurena sind ganz angetan von der leckeren Mehrfrucht-Marmelade. Doch das liegt nicht nur am süßen Geschmack. Das liegt im Besonderen auch an der Optik. Verfeinert wird die Marmelade nämlich von goldenem Glitzer. „Der ist geschmacksneutral“, erklärt Yasemin Wiest. Den habe sie zuletzt beim Plätzchenbacken benutzt – und einiges sei noch übrig geblieben. Also gab sie den goldenen Glitzer über die dunkelrote Marmelade. Das Ergebnis überzeugte. Yasemin Wiest sagt dazu: „Je dunkler der Hintergrund ist, desto besser kommen die goldenen Glitzerstücke zur Geltung.“

Jede Woche gibt es im Hause Wiest Kuchen

Genug zum Naschen gibt es im Hause Wiest fast immer. Für die Kleinen und die Großen. „Jede Woche backen wir einen Kuchen“, erzählt Yasemin Wiest. Auch in eine der nächsten Ausgaben des „Zuckerguss“-Hefts will Yasemin Wiest wieder ein Rezept aus ihrer Backstube vorstellen. Am liebsten würde sie etwas mit Nüssen machen, sagt sie. Dem pflichtet auch Tochter Laurena mit einem eifrigen Kopfnicken bei. Doch Nuss ist schließlich nicht gleich Nuss! Auf die Frage, ob es lieber Wal- oder Erdnüsse sein sollten, sagt Laurena nur grinsend: „Beides.“

Zutaten:

500 Gramm Gelierzucker

Ein Kilogramm Beeren

Mark einer Vanilleschote

Zimt

Zitronensaft

Amaretto

goldener Glitzer (essbar)

So geht’s:

Die Beeren mit dem Vanillemark, Zimt, Zitronensaft, Amaretto und Gelierzucker in einen großen Topf geben und gut vermischen. Unter Rühren zum Kochen bringen und für drei Minuten sprudelnd kochen. Zuletzt den Glitzer unterrühren und in heiß ausgespülte Gläser füllen. Anschließend kosten und genießen.

