Corona-Zahlen: gute Nachrichten oder zu viel Euphorie?

Plus Die Infektionszahlen bergen die Kraft einer wirklich guten Nachricht in sich. Warum zu viel Euphorie aber gefährlich sein kann, schreibt Christof Paulus in seiner Glosse.

Sie haben recht, es reicht jetzt langsam. Die Welt steckt in einer Krise, schöne Meldungen sind seit Monaten Mangelware. Auch wenn man uns Journalisten nachsagt, sich über Aufreger zu freuen – wir würden auch lieber die frohe Kunde statt Hiobsbotschaften überbringen. Aber alles Lamentieren ist umsonst, es ist, wie es ist. Zum Glück gibt es Hoffnung.

