vor 35 Min.

Glühendes Ofenrohr verursacht Feuerwehreinsatz in Rothenberg

In Rothenberg kommt es zu einer Dampfexplosion an einem Ofenrohr. Verletzt wurde dabei niemand.

Am Freitagabend ist es in Wolferstadt zu einem größeren Feuerwehreinsatz gekommen. Gegen 22 Uhr bemerkte eine Wohnungsinhaberin in Rothenberg zunächst auffälligen Rauchgeruch in ihrer Wohnung und stellte anschließend ein glühendes Ofenrohr an ihrem Kaminofen fest. Die 64-Jährige versuchte dieses mittels Wasser abzukühlen, woraufhin es laut Polizeibericht zu einer Dampfexplosion kam, aufgrund derer die Frau die Feuerwehr verständigte.

Die alarmierten Feuerwehren aus Wolferstadt, Döckingen und Zwerchstraß mit insgesamt fast 100 Einsatzkräften löschten daraufhin den Ofen. Der ebenfalls verständigte Rettungsdienst untersuchte die 64-Jährige, die jedoch keiner medizinischen Versorgung bedurfte. Die Überprüfung durch einen Kaminkehrer erbrachte ebenfalls kein Problem an dem Kaminofen. Ein Sachschaden entstand bei dem größeren Einsatz nicht. (dz)

