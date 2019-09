00:31 Uhr

Gospel: Kantor Stapff geht in die Offensive

FlächendeckendeGospelgottesdienste

Der Donauwörther Kantor Hans-Georg Stapff macht keinen Hehl daraus, dass er neben der klassischen Kirchenmusik die moderne Kirchenmusik besonders wertschätzt. An der Christuskirche organisiert er seit Langem den Donauwörther Notenkessel und er leitet den Gospelchor Sternenfänger. In Augsburg arbeitet er als Popkantor und unterstützt Bands und Gospelchöre. Ein Abendmahlsgottesdienst, ganz mit dieser Musik ausgestaltet, hat ihn zur Idee inspiriert, diese Art öfters durchzuführen.

Den Pfarreien im evangelisch-lutherischen Dekanat Donauwörth bot der Dekanatskantor nun an, solche „Gospelgottesdienste“ in allen Kirchen zu feiern. Erster Schritt: Es gibt ein paar Gottesdienste mit ihm und dem Gospelchor Sternenfänger. Zweiter Schritt: Es sollen sich Musikteams gründen in jeder Kirche mit Klavier, Melodieinstrument und zwei Sängern oder Sängerinnen, die die folgenden Gottesdienste gestalten.

Für die Gospelgottesdienste sucht Stapff Klaviere, vor allem E-Pianos. Vielleicht stehen solche Instrumente in Ihrem Wohnzimmer. Ebenso sucht Stapff Klavierspieler und auch Klavierlehrer. „Wenn ich sage: C-Dur, kannst du das auf den Tasten spielen?! Wenn du jetzt Ja sagst, bist du dabei!“ Der Dekanatskantor plant Klavierkurse auf der Basis von Akkordbezeichnungen und Einfachheit. Gute Sänger und ein Melodieinstrument sind ebenfalls gesucht.

Jetzt sind Gospelgottesdienste an folgenden Terminen und Orten jeweils in den dortigen evangelischen Kirchen geplant:

Am 29. September um 9.30 Uhr in Rain, am 20. Oktober um 18 Uhr in Appetshofen, am 3. November um 10 in Lagerlechfeld, am 17. November um 11 in Donauwörth, am 8. Dezember um 10 in Harburg, am 6. Januar um 17.30 in Donauwörth und am 2. Februar um 10 in Augsburg-Haunstetten.

Für die geplanten Musikteams gibt es zwei eigene Termine: ein Treffen für Musiker und Musikerinnen in Mönchsdeggingen am Samstag, 16. November, von 10 bis 13 Uhr und ein „Gospel-Offensives-Wochenende“ in Donauwörth vom 20. bis 22. März.

Die Ziele der Gospeloffensive mit Dekanatskantor Hans-Georg Stapff sind, dass Gottesdienste mit moderner Gospelmusik zum vielstimmigen Mitsingen in vielen evangelischen Kirchen stattfinden und dass sich Musikteams finden, die diese Gottesdienste musikalisch gestalten. Stapff sucht deshalb Klavierspieler, Melodieinstrumente, Sänger und Sängerinnen und so weiter. Die Pointe der Idee ist: Alle Gottesdienste haben die gleichen Lieder. Ein eigenes Notenbuch soll in Druck gehen. Deshalb kann jeder überall mitspielen und mitsingen und mitfeiern. (dz)

Bei Interesse ist Dekanatskantor Stapff ansprechbar bei allen genannten Gottesdiensten und Treffen oder einfach direkt per E-Mail stapff@notenkessel.de. Kontakte sind auch über die jeweiligen Pfarrämter möglich.

