Graben: Biber zwingt zur Umleitung

Im Moosgraben kann das Wasser nicht wie gewünscht abfließen

Die Biber halten sich an keine Regeln. Sie haben am Moosgraben im Mertinger Ortsteil Heißesheim in der Vergangenheit fleißig Dämme gebaut. Die Folge: Die Ableitung von Hochwasser über eine Verbindung zum Höllgraben zum Gumpengraben ist gestört. Die Mitarbeiter des Mertinger Bauhofs mussten mehrmals kapitulieren: Die Dämme sind so gebaut, dass sie sich wegen der Vernässung schwer beseitigen lassen. Die Mitglieder des Mertinger Gemeinderats hatten sich an Ort und Stelle im Naturschutzgebiet „Höll“ ein Bild von der Situation gemacht, ehe sie nun einem Vorschlag der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt nachkommen. Der Moosgraben in der Zuleitung zum Höllgraben soll verlegt werden. Damit will man erreichen, dass die Wasserableitung des Moosgrabens wieder uneingeschränkt möglich sei. Dazu soll eine Sohlschwelle eingebaut werden. Der Landschaftspflegeverband Donau-Ries soll die Maßnahme, die vom Landratsamt finanziell gefördert wird, nun planen. Bei einem ähnlichen Projekt, so Bürgermeister Veit Meggle, seien die Arbeiten durch die Regierung von Schwaben hoch bezuschusst worden.

Heißesheim rückte auch bei einem anderen Thema in den Blickpunkt des Gemeinderats. Der dortige Spielplatz soll aufgewertet werden. Ein Spielturm sei bereits abgebaut worden. Bei einem Ortstermin kam man nun überein, den Spielplatz aufzuwerten. Dazu sollen neue Spielgeräte beschafft werden, aber auch eine Sitzkombi für Eltern und Kinder aufgestellt werden. Ursprünglich waren für die Maßnahme im Haushalt 15.000 Euro eingeplant worden. Nun aber werden wohl 20.000 Euro an Kosten anfallen. Der Gemeinderat genehmigte die Mehrausgaben einmütig.

Wie sanierungsbedürftig die Turnhalle inzwischen ist, das zeigt ein Wasserschaden. Dort ist im März durch ein defektes Regenablaufrohr Wasser in die Halle gekommen. Der Sportboden musste deswegen ausgebaut werden und soll nun nach einer Trocknungsphase erneuert werden. Das Regenablaufrohr wie zudem auch die bestehenden, bereits über 40 Jahre alten Gussablaufrohre sollen in einem ersten Schritt durch eine Fachfirma erneuert werden. Außerdem erhält die Halle einen neuen Sportboden. Die Arbeiten sollen zügig erfolgen. Das „Gesamtpaket“ soll rund 5000 Euro kosten. Für die Schäden hat die Kommune eine Versicherung. (bih)