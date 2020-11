vor 26 Min.

Graffiti-Schmierereien an Gebäude in Rain

Den Urheber dieser Graffitis in der Bahnhofstraße in Rain sucht die Polizei.

Nun meldet die Polizei auch aus Rain mehrere Schmierereien an Bauwerken. Wer sind die Unbekannten?

Schon wieder meldet die Polizei aus der Region einige Schmierereien, mit denen Unbekannte Wände „verziert“ haben. Dieses Mal geschah es nach Angaben der Polizei in der Bahnhofstraße in Rain. Am Dienstag gegen 9 Uhr stellten Verantwortliche des BayWa-Lagerhauses mehrere Graffitis an dem Gebäude fest.

Polizeiinspektion Rain bittet um Hinweise zu den Graffitis

Die Tatzeit kann nicht näher eingegrenzt werden. Die mehrfarbigen Darstellungen enthalten den Schriftzug „Lingo“ mit den entsprechenden Verzierungen. Ein Trafohäuschen direkt am Bahnübergang ist ebenfalls betroffen. Der Sachschaden summiert sich auf etwa 600 Euro. Die Polizeiinspektion Rain bittet um Hinweise. Telefon: 09090/7007-0. (dz)

Lesen Sie auch:

Themen folgen