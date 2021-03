17:21 Uhr

Graffiti-Sprüher in Donauwörth auf frischer Tat ertappt

Die Polizei hat in Donauwörth möglicher Graffiti-Sprüher erwischt..

Die Polizei hat am Wochenende in Donauwörth eine Graffiti-Aktion vereitelt. Die Verdächtigen haben einige Ausrüstung dabei.

Eine Polizeistreife vereitelte Samstagnacht gegen 1.50 Uhr eine Graffiti-Sprayaktion in Donauwörth. Laut Pressebericht wurden die Beamten auf einen jungen Mann aufmerksam, der sich auffällig an einem Auto auf dem Schotterplatz westlich der Donau-Meile in der Dillinger Straße verhielt. Bei der Personenkontrolle stellten sie noch drei weitere junge Männer fest, die versuchten, sich auf demselben Schotterplatz neben einem Container zu verstecken. Sie führten zwei Rucksacktaschen mit sich.

Die jungen Männer kommen aus Augsburg und Friedberg

Bei den vier jungen Männern – drei 27, 20 und 19 Jahre alte Männer aus Augsburg sowie ein 22-Jähriger aus Friedberg – wurden bei der Kontrolle Lackanhaftungen an der Kleidung sowie professionell angelegte Hör-/Sprechgarnituren festgestellt, mit deren Hilfe die jungen Männer in der Dunkelheit miteinander kommunizieren konnten.

Warnwesten zur Tarnung als Bahnarbeiter

Auf Nachfrage des Grundes für den Aufenthalt an der Gebäudewand konnten die Männer keine plausiblen Erklärungen geben. Die Polizei stellte schließlich rund 20 Spraydosen mit Profi-Graffitilack sicher. Die organisiert agierenden Männer führten Arbeitshandschuhe mit weiteren Lackanhaftungen sowie orangefarbene Warnwesten zur Tarnung als Bahnarbeiter mit sich. Ansonsten trugen sie komplett schwarze Kleidung.

Die Verdächtigen haben auch eine hochwertige Kamera mit dabei

Auch eine hochwertige Fotokamera wurde aufgefunden. Alle vier Männer verneinten jedoch, die Kamera sei ihr Eigentum. Die Materialien wurden allesamt sichergestellt. Es ist davon auszugehen, dass die Männer durch die polizeiliche Kontrolle unmittelbar an der Tatausführung am Bahnpark der Deutschen Bahn gehindert wurden.

Die Graffiti-Spraydosen stammen von den Marken Black, Chrome Joop und Nitro Colors. Entsprechende Ermittlungen laufen aktuell bei der PI Donauwörth. Eventuelle Zeugen zur Tatzeit beziehungsweise Geschädigte werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 0906/706670 mit den Beamten in Verbindung zu setzen. (dz)

