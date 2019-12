vor 1 Min.

Grenzebach kauft ein

Der Maschinenbauer kauft eine neue Firma und konzentriert Arbeitskräfte in Hamlar.

Von Barbara Wild

Lange hat man aus dem Maschinenbauunternehmen Grenzebach nichts gehört. Jetzt aber ist bekannt geworden, dass die Hamlaer Firma mit rund 550 Mitarbeitern sein Kerngeschäft weiter stärkt – die Produktion von Anlagen für Glas- und Baustoffproduktion.

Im November bereits hat Grenzebach die belgische Firma mit dem sperrigen Namen Cnud Efco GFT übernommen, die seit 1957 Kühlkanäle und Zinnbäder für die Flachglas-Industrie fertigt. Das Ziel des Unternehmens sei es, zuverlässige Maschinen für einen störungsfreien effizienten Prozess zu liefern, heißt es auf deren Homepage. Vor allem die Digitalisierung der Produktionslinien für Flachglas ist laut Renato Luck, Geschäftsführer der Grenzebach Gruppe, ein stark wachsender Markt, den das Unternehmen bedienen will.

Und eine weitere strukturelle Veränderung stand ins Haus. Das Aichacher Unternehmen Dr. Schwab Inspection Technology hatte Grenzebach bereits 2013 übernommen. Im April sei die Firma, die Inspektionssysteme für optische Datensysteme wie Blu-Ray und DVD und seit der Übernahme auch für die Glas- und Baustoffanlagen herstellt, in das Mutterhaus integriert worden. „Die Mitarbeiter wurden im April über diese Entscheidung informiert, und die Experten der Bereiche Glas und Baustoffe erhielten Angebote, ihre Arbeit für Grenzebach fortzusetzen“, erklärt Sprecher Frédéric Erben. Allerdings konnten bei der Verlagerung nach Hamlar und Bad Hersfeld nicht alle Mitarbeiter übernommen werden. „Das lag an persönlichen Entscheidungen und redundanten Arbeitsbereichen“, so Erben. Für 17 der zuletzt 27 Mitarbeiter habe man gemeinsam mit dem Betriebsrat von Dr. Schwab eine „äußerst sozialverträgliche Lösung“ erarbeitet. Durch beide Schritte hofft Grenzebach seine Marktposition zu sichern und auszubauen. Die Inspektionssysteme der Fertigungsanlagen seien ein Wettbewerbsvorteil der Unternehmensgruppe.

