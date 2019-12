vor 50 Min.

Grippepatienten in der Klinik in Donauwörth

Die große Welle wird aber erst noch erwartet

Am Donauwörther Krankenhaus hat es bereits die ersten Grippepatienten gegeben. Das bestätigt Dr. Anton Winterstein, Facharzt für Innere Medizin, auf Nachfrage unserer Zeitung. Es habe sich um Einzelfälle der sogenannten Influenza A gehandelt.

Man gehe gewissenhaft mit der Diagnostik in Richtung Grippe um, versichert der Mediziner. „Wir sind sehr sensibilisiert.“ Die Patienten, die in der Notaufnahme mit den entsprechenden Symptomen aufschlagen, durchlaufen gleich einen Grippe-Schnelltest, so sollen weitere Sekundärfälle – also die Ansteckung von anderen Menschen in der Klinik oder des Personals – verhindert werden.

Laut Winterstein sind die aktuellen Fallzahlen, die er auf fünf bis zehn schätzt, für Mitte Dezember nicht ungewöhnlich. „Die große Grippewelle dürfte dann im nächsten Jahr losgehen.“ (mwe)

