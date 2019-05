vor 47 Min.

Größtes Bauprojekt seit Jahrzehnten

In Blossenau werden neue Wasserleitungen verlegt. Weitere Maßnahmen folgen

Nach jahrelanger Planung ist nun in Blossenau der Spatenstich für das größte Bauprojekt seit Jahrzehnten erfolgt. Die gesamte Infrastruktur des Ortsteils der Gemeinde Tagmersheim wird erneuert. Den Anfang macht Mitte Mai die Wasserversorgung. Es folgen Kanal, Straße, Stromversorgung und Breitbandausbau.

Die Erneuerung der Wasserversorgung ist die Grundlage für alle weiteren Maßnahmen. Der Vorsitzende des Wasserzweckverbands Usselbach-Gruppe, Bürgermeister Roland Wildfeuer aus Daiting, erklärte, dass der erste Schritt mit dem Bau des neuen Hochbehälters und der Zuführung nach Blossenau vollzogen wurde.

Die Wasserleitungen in Blossenau, die sich über eine Länge von 1500 Metern erstrecken, sind mehr als 70 Jahre alt. Deshalb müssen 90 Prozent ausgetauscht werden. Kosten: rund 900000 Euro.

Voraussichtlich rund ein Jahr dauern die Baumaßnahmen. Danach geht es nahtlos weiter mit der Erneuerung des Kanalsystems und der Stromversorgung sowie dem Breitbandausbau. Im Zuge eines Dorferneuerungsprogramms der Regierung von Schwaben soll Blossenau in ein paar Jahren in neuem Glanz erstrahlen. Lange mussten sich die Blossenauer gedulden, bis nach der Dorferneuerung in Tagmersheim auch ihr Ort an der Reihe ist.

Bürgermeister Georg Schnell betonte, dass auch der Gemeinderat froh sei, „dass es nach so viel Vorarbeit und Informationsveranstaltungen endlich losgeht“. Die Bescheide für den Bau der Wasserversorgung habe er erhalten, damit sei gesichert, dass der Freistaat Bayern 50 Prozent der bezuschussungsfähigen Kosten übernehme. (evm)

