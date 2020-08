vor 17 Min.

Großaufgebot bei Brand auf Recyclinghof

Seit 1. August ist der neue Recyclinghof Binsberg in Betrieb.

Mehrere Verkehrsteilnehmer auf der Bundesstraße 25 haben am Mittwoch gegen 12.50 Uhr per Notruf eine starke Rauchentwicklung aus Richtung Binsberg gemeldet. Die folgende Alarmierung löste ein Großangebot an Einsatzkräften aus.

Ursächlich für den weithin sichtbaren Qualm war ein Container mit Elektroschrott, der aus bislang ungeklärtem Grund in Brand geraten war. Dieser war befüllt mit abgegebenen Elektrokleingeräten, die der Entsorgung zugeführt werden sollten. Die Feuerwehr Donauwörth war mit 50 Einsatzkräften und zahlreichen Fahrzeugen vor Ort und löschte das Feuer ab. Es kam zu keinerlei Personenschäden. Die Beamten der Donauwörther Polizeiinspektion schätzen den entstandenen Sachschaden auf rund 1200 Euro. (dz)

