08.12.2018

Großbäckerei vor Insolvenz

Von Maximilian Czysz

Schock kurz vor Weihnachten für 400 Beschäftigte der Gersthofer Backbetriebe: Für die Gesellschaft wurde ein Insolvenzverfahren eröffnet. Das heißt: Das Unternehmen ist zahlungsunfähig.

Die Gersthofer Backbetriebe GmbH ist eine führende Großbäckerei in Süddeutschland. Das Sortiment umfasst Frisch- und Aufback-Backwaren, die unter den Markennamen „Gretl Brot“ und „Backstube Lechauen“ an den Lebensmitteleinzelhandel vertrieben werden. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen derzeit rund 400 Mitarbeiter (davon 170 befristet) und erzielt Umsätze in der Größenordnung von 32 Millionen Euro im Jahr.

Erst im September hatten sich die Backbetriebe durch ein Schutzschirmverfahren die „zukunftsfähige Sicherung der Arbeitsplätze“ versprochen. Tim Lubecki von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten appelliert jetzt an die Serafin-Gruppe, die vor vier Jahren die Backbetriebe GmbH übernommen hatte: „Werden Sie Ihrer Verantwortung gerecht und lassen Sie die 400 Beschäftigten und ihre Familien nicht im Regen stehen.“ Die Serafin-Unternehmensgruppe teilte gestern mit: Sie sei sich ihrer Verantwortung bewusst und bereit, „einen siebenstelligen Betrag zur Abmilderung eventueller Folgewirkungen auf die Mitarbeiter beizusteuern“.

Mit dem Geld könnte auch eine eventuelle Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft für die Mitarbeiter finanziert werden. Die Situation sei angespannt, es werde mit Hochdruck an einer Sanierung gearbeitet. Verschiedene Optionen würden geprüft.

Die 400 Beschäftigten und ihre Familien bangen jetzt um ihre Jobs. Im schlimmsten Fall stehen sie auf der Straße – dann nämlich, wenn der Backbetrieb eingestellt wird. Ein Insolvenzverwalter ist inzwischen bestellt.

