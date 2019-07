vor 11 Min.

Großbrand: Ursache klar, Schaden höher

Nach dem Brand in Wallerdorf glaubt die Kripo zu wissen, was die Ursache ist. Kreisbrandrat erläutert, warum die Löscharbeiten problematisch waren.

Von Wolfgang Widemann

Die Polizei glaubt die Ursache für den Großbrand im Rainer Stadtteil Wallerdorf zu kennen: Das Feuer dürfte durch einen technischen Defekt an einem älteren Traktor entstanden sein, der in einer der beiden Lagerhallen stand, die ein Raub der Flammen wurden. Zu diesem Ergebnis kommen die Brandfahnder der Kripo Dillingen. Sie waren am Montagvormittag in Wallerdorf vor Ort und schauten sich in den zerstörten Gebäuden um.

Die brannten am Samstag gegen 4.30 Uhr morgens lichterloh. Neun Feuerwehren, Polizei und Rettungsdienst mit insgesamt über 150 Kräften rückten an, um den Brand auf dem Anwesen am Ortsrand zu löschen.

Fotovoltaikanlagen sind ein Problem

Dies war – wie bereits berichtet – gar nicht so einfach. Das bestätigt auf Anfrage unserer Zeitung Kreisbrandrat Rudolf Mieling. Auf beiden Hallen befanden sich Fotovoltaikanlagen. „Das ist wie eine zweite Dachhaut“, erläutert Mieling, „das erschwert den Zugriff“. Soll heißen: Zum einen müssen die Feuerwehrleute einen Sicherheitsabstand von mindestens fünf Metern halten, um die Gefahr eines Stromschlags zu bannen, zum anderen gelangt das Löschwasser nicht direkt ans Dach, sondern läuft zunächst an den PV-Elementen runter. „Die müssen erst wegschmelzen“, so der Kreisbrandrat. Dieses Problem habe man aufgrund der zahlreichen PV-Anlagen, die auf Dächern montiert sind, immer häufiger.

Notstrom für benachbarten Schweinestall

In Wallerdorf zogen sich die Löscharbeiten über den Samstag hin. Aus der neueren der beiden Hallen musste Stroh geräumt, auf einer Wiese verteilt und abgelöscht werden. Durch den Brand war auch die Stromversorgung eines benachbarten landwirtschaftlichen Anwesens unterbrochen. Im dortigen Schweinestall fiel die Lüftung aus, was für die Tiere gefährlich werden konnte. „Wir mussten eine Notversorgung organisieren“, berichtet Mieling. Eine Firma in Bayerdilling habe ein Aggregat bereitgestellt, bis die Lechwerke eine provisorische Stromleitung verlegten.

Schaden soll jetzt bei rund 860000 Euro liegen

Nach oben korrigiert hat die Polizei die Schadenssumme. Die soll bei rund 860000 Euro liegen. In den Hallen befanden sich mehrere Traktoren sowie Maschinen und Anbaugeräte. Ein technischer Defekt sei die wahrscheinlichste Ursache, so Kripo-Chef Michael Lechner. Für eine Brandstiftung gebe es keine Anhaltspunkte.

