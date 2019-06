vor 36 Min.

Großbrand: Ursache steht wohl fest

Dieser Stadel in Wolferstadt ist am Freitag niedergebrannt.

Nach dem Brand einer Scheune in Wolferstadt glaubt die Kripo zu wissen, was das Feuer ausgelöst hat.

Von Wolfgang Widemann

Die Ursache für den Großbrand am Freitagabend in Wolferstadt steht wohl fest. Nach Angaben von Michael Lechner, Leiter der Kripo Dillingen, ist davon auszugehen, dass ein technischer Defekt an einem Traktor, der in der Scheune stand, das Feuer auslöste. Dies habe die Spurensuche vor Ort ergeben. Es gebe keine Hinweise auf fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung. Den Sachschaden beziffert die Polizei mittlerweile auf rund 280000 Euro.

Wie berichtet, brannte der Stadel in der Ortsmitte am Freitag gegen 21 Uhr lichterloh. Die Feuerwehr löschte die Flammen und verhinderte, dass diese auf andere Gebäude übergriffen. Insgesamt waren rund 130 Kräfte von Feuerwehr und Rotem Kreuz im Einsatz.

