18:57 Uhr

Großbrand: Von Bauernhof bleibt nur Ruine

Lichterloh brannte am Montagnachmittag dieses Anwesen im Weiler Lohof. Die Feuerwehr konnte nur noch verhindern, dass die Flammen auf ein benachbartes Haus übergreifen.

Im angrenzenden Mittelfranken wüten in einem Weiler die Flammen. Auch Kräfte aus dem Donau-Ries-Kreis im Einsatz.

Von Patrick Shaw

Im angrenzenden Mittelfranken hat am Montag auf einem landwirtschaftlichen Betrieb ein Großbrand gewütet und das Anwesen weitgehend zerstört. 16 Feuerwehren – darunter mehrere aus dem Donau-Ries-Kreis – mit zeitweise rund 150 Einsatzkräften gelang es erst nach über zehn Stunden, die im Wohnhaus und zwei großen Scheunen wütenden Flammen im Weiler Lohof in den Griff zu bekommen. Ursache für das Feuer, bei dem eine Bewohnerin leicht verletzt wurde, war nach aktuellen Erkenntnissen wohl ein technischer Defekt.

Das Anwesen gehört zur Gemeinde Langenaltheim, liegt aber unweit von Rehlingen westlich der B2. Der erste Alarm ging nach Polizeiangaben gegen 13.30 Uhr ein. Als die ersten Löschzüge aus Rehlingen und den umliegenden Orten eintrafen, standen bereits das Wohnhaus und eine Scheune komplett in Flammen. Von dort griff der Brand bald darauf auf eine zweite Scheune über. „Es ging unglaublich schnell“, sagten am Dienstag Feuerwehrleute, die noch zur Brandwache vor Ort waren.

Stroh, Möbel und Photovoltaikanlagen

Grund für die rasante Ausbreitung der Flammen waren unterschiedlichen Aussagen zufolge wohl in den Scheunen gelagertes Stroh, eine Vielzahl alter Möbel und Geräte in den Gebäuden, schwer zu löschende Photovoltaikanlagen auf den Dächern sowie nicht zuletzt der kräftige Wind. Zeitweise hatten die Löschkräfte alle Hände voll damit zu tun, zumindest die benachbarten Anwesen vor dem Feuer zu schützen. Dort lagern weitere große Mengen an Strohballen. Ein Gastank und eine Biogasanlage befinden sich nicht weit entfernt.

Es fehlt am Löschwasser

Zudem erschwerte die aufwendige Wasserzufuhr die Löscharbeiten. „Das ist immer so bei abseits gelegenen Aussiedlerhöfen“, erklärten Kreisbrandinspektor Volker Satzinger und Gundelsheims Feuerwehrkommandant Artur Heckl im Nachgang – noch dazu, wenn der Hof wie hier hoch über dem Umland liege. Zunächst hätten die Wehren aus den Nachbarorten nur einen Hydranten zur Verfügung gehabt, der bei weitem nicht für die Wasserversorgung ausgereicht habe.

Mit Hilfe der Pumpe aus Gundelsheim hätten die Brandschützer dann eine erste Schlauchstrecke zum etwa anderthalb Kilometer entfernten Rehlinger Löschweiher gelegt, eine zweite habe etwas später die Treuchtlinger Feuerwehr hergestellt. Die Firma Mrasek aus Haag habe überdies mehrere Zehntausend Liter Wasser in Tankbehältern herangeschafft.

Bagger müssen Scheunenwände einreißen

Trotz des Großaufgebots und schweren Geräts wie zweier Drehleitern konnten die Einsatzkräfte am Ende nicht verhindern, dass nahezu der gesamte Hof niederbrannte. Erste vorsichtige Schätzungen gehen von einem Schaden von mehr als einer halbe Million Euro aus. Eine Bewohnerin erlitt eine Rauchgasvergiftung und kam ins Krankenhaus, der zweite Bewohner des Anwesens war zum Zeitpunkt des Brandes offenbar nicht zuhause. Bis etwa 2 Uhr in der Nacht kämpften die benachbarten Feuerwehren weiter gegen einzelne, schwer zu erreichende Glutnester. Dafür mussten sie mit Baggern große Teile der Scheunenwände einreißen.

Vier Feuerwehren aus dem Landkreis

Neben den erwähnten Feuerwehren aus Franken – Rehlingen, Gundelsheim, Treuchtlingen, Weißenburg, Pappenheim, Langenaltheim, Solnhofen, Büttelbronn, Möhren, Wettelsheim/Falbenthal, Dietfurt und Haag – waren auch vier Wehren aus dem Donau-Ries-Kreis im Einsatz: Monheim, Otting, Rehau und Wemding. Allein die Monheimer Feuerwehr war mit gut 20 Mann und vier Fahrzeugen vor Ort. Kommandant Tobias Ferber berichtet: Man sei „voll eingebunden“ gewesen und sei bis 18 Uhr damit beschäftigt gewesen, das Nachbarhaus zu schützen. Noch länger – bis gegen Mitternacht – waren am Montag die Wehren aus Otting und Rehau an der Löschwasserversorgung beteiligt. Gleiches gilt für die Wemdinger, die mit ihrem Löschfahrzeug am Pendelverkehr beteiligt waren. Die Drehleiter stand Kommandant Christian Brunner-Hauck zufolge als Reserve bereit.

Was die Ursache sein könnte

Zur Brandursache ermitteln die Polizei Treuchtlingen und die Kriminalpolizei Ansbach. Das Polizeipräsidium Mittelfranken teilte inzwischen mit, dass aller Wahrscheinlichkeit nach „ein Defekt an der Stromzufuhr im Flur des Wohnhauses“ das Feuer ausgelöst habe. Brandstiftung schließe man so gut wie aus.

Für die Gemeinde Langenaltheim ist es bereits das zweite Großfeuer in diesem Jahr. Im März war eine Lagerhalle am Mauthaus an der B2 bei Büttelbronn abgebrannt (wir berichteten). Auch damals waren zahlreiche Kräfte aus dem Donau-Ries-Kreis im Einsatz. (mit wwi)

