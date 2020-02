vor 23 Min.

Großbrand in Lagerhalle: 350000 Euro Schaden

Diese Halle des Ramhofs, wie auch dort eingestellte Fahrzeuge und Geräte wurden ein Raub der Flammen. Am Donnerstagfrüh war ein Feuer in dem landwirtschaftlichen Nebengebäude ausgebrochen.

Am Donnerstagmorgen ist eine Scheune auf dem Ramhof in Flammen aufgegangen

Am frühen Donnerstagmorgen hat es in Donauwörth einen Großbrand gegeben. Nach Auskunft der Polizei stand eine frei stehende Lagerhalle auf dem Ramhof, einem Einsiedlerhof außerhalb der Stadt, in Vollbrand. Die Einsatzkräfte wurden gegen 6 Uhr alarmiert. Mehrere Feuerwehren aus der Umgebung waren mit circa 100 Einsatzkräften, auch mit Atemschutz, vor Ort. Gegen 8.30 gelang es ihnen, den Brand vollständig zu löschen, wie das Polizeipräsidium Schwaben Nord in Augsburg mitteilt.

Fahrzeuge und Geräte sind verbrannt

Was bleibt, ist Verwüstung: In der Scheune befanden sich den Beamten zu Folge mehrere gelagerte Fahrzeuge und Geräte sowie eine Werkstatt. Der Großteil der Halle ist demnach laut Polizei abgebrannt. Erste Schätzungen gehen von einem Schaden in Höhe von 350000 Euro aus.

Die Kriminalpolizei Dillingen ermittelt nun routinemäßig die Ursache des Feuers. Ersten Erkenntnissen zufolge, das teilte die Polizei mit, kann Brandstiftung so gut wie ausgeschlossen werden. Nun wird ein Gutachten erstellt, um zu klären, ob das Feuer möglicherweise fahrlässig im Rahmen von Werkstattarbeiten oder durch einen technischen Defekt ausgelöst worden ist. (dz)

Themen folgen