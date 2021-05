vor 50 Min.

Großbrand zerstört Wohnhaus in Amerbach

In Amerbach zerstörte ein Brand dieses Wohnhaus.

Plus In Amerbach wütet am Dienstagabend ein Feuer. Die Bewohner können sich noch rechtzeitig retten. Die Feuerwehr sucht erfolgreich nach zwei Hunden.

Von Wolfgang Widemann

Bei einem Großbrand in Amerbach ist am Dienstagabend ein Wohnhaus weitgehend zerstört worden. Die Feuerwehr ist mit zahlreichen Kräften vor Ort. Der Einsatz wird sich wohl noch bis spät in die Nacht hinein hinziehen.

