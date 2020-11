06:12 Uhr

Große Chance für zwei Tapfheimer Ortsteile

In Oppertshofen und Brachstadt soll in den kommenden Jahren eine deutliche Aufwertung der Orte erfolgen. Doch die Bewohner brauchen einen langen Atem – die Dorferneuerung könnte sich bis zu 15 Jahre hinziehen.

Von Helmut Bissinger

Für die beiden Tapfheimer Ortsteile Brachstadt und Oppertshofen ist es in jedem Fall eine Chance: Sie sollen in den nächsten Jahren aufgewertet werden. „Das ist ein Projekt für die nächsten zehn oder 15 Jahre“, sagt Bürgermeister Karl Malz. Die Aufgaben, von den Bürgern in Workshops definiert, könne nicht von heute auf morgen umgesetzt werden. Und doch könnte zumindest für ein Projekt ganz schnell ein staatlicher Zuschuss fließen.

Den Charakter kleiner Dörfer zu bewahren, ihnen da und dort eine neue Identität zu geben – das sind kommunale Herausforderungen, die langen Atem brauchen. „Gemeindeentwicklungskonzept“ nennt das Tapfheims Bürgermeister Karl Malz. Für die Ortsteile Brachstadt und Oppertshofen soll ein solches entwickelt werden. Mit im Boot sitzt das Amt für Ländliche Entwicklung in Krumbach. Das Zauberwort heißt „Dorferneuerung“. Es könnte den Zugang zu kräftigen finanziellen Förderungen bringen.

Tapfheims Bürgermeister Karl Malz will nicht zusehen, wie die Dörfer ausbluten

Dass sich in beiden Dörfern in den vergangenen 20 Jahren viel verändert hat, ist augenfällig. Malz und der Gemeinderat wollen nicht zusehen, wie sie ausbluten. Bürger aus Brachstadt und Oppertshofen hatten sich zu einem Seminar an der Schule der Dorf- und Landentwicklung in Thierhaupten getroffen. Dabei wurden Ideen entwickelt.

Der Strukturwandel in der Landwirtschaft ist ein Thema, Gebäudeleerstände ein anderes. Auch den demografischen Wandel will man berücksichtigen, soziale Belange wie den Erhalt und die Verbesserung des Gemeinschaftslebens heißt eine globale Überschrift. Dahinter verstecken sich viele Details. Unterstützt wird die Kommune nun vom Amt für Ländliche Entwicklung in Schwaben, dessen leitender Baudirektor Ludger Klinge im Gemeinderat referierte. Ob es gelingt die beiden Ortsteile für die Zukunft fit zu machen, hängt von zahlreichen Faktoren ab. Maßgebend, so Bürgermeister Malz wie auch Klinge, sei die Beteiligung der Bevölkerung. Sie sollen sagen, welche Veränderungen sie sich in städtebaulicher, funktionaler und sozialer Hinsicht vorstellen könnten. Es geht auch um Fragen, wie man beispielsweise Vereinsfeste bewahren könne, ob es geeignete Örtlichkeiten für Treffen gibt. Aber auch der Bedarf an Mietwohnraum soll ermittelt werden. Schließlich, so die Verantwortlichen, gelte es, die umgebende Natur mit einzubinden und zu prüfen, wie man sie erlebbarer machen könne.

Auch die Ortsdurchfahrt in Oppertshofen steht auf der Agenda. Hier soll es eine Querungshilfe geben.

Der Gemeinderat hat abzuwägen, ob er sich für eine sogenannte „kleine Dorferneuerung“ oder eine „umfassende“ entscheidet. Bei einer „kleinen Dorferneuerung“ könnten fünf bis sechs Maßnahmen umgesetzt werden, die staatlich gefördert werden. Will man aber noch mehr, dann wäre das „umfassende Dorferneuerung“ das richtige Instrument. Der Haken dabei: In diesem Fall müsste man eine Teilnehmergemeinschaft gründen, die gemeinsam mit der Gemeinde Maßnahmen erarbeitet. Der Nachteil: Dafür ist ein längerer Atem notwendig.

Vielversprechend klang ein Angebot von Baudirektor Klinge: Demnach könnte man ein oder zwei Maßnahmen vorziehen und danach eine Entscheidung treffen. Eine solches Projekt könnte schon im kommenden Jahr anstehen: Im Zuge der Erneuerung der Ortsdurchfahrt in Oppertshofen möchte die Kommune Bushaltestellen versetzen und möglicherweise eine Querungshilfe in die Straße einbauen. Klinge bestätigte, dass dies eine Maßnahme sei, die vorgezogen durch die Dorferneuerung förderfähig sei.

