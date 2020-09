vor 53 Min.

Große Ehre für die Rainer Kameraden

Blasius Werner Detter ist Ehrenbezirksgeschäftsführer der Bayerischen Kameraden- und Soldatenvereinigung

Blasius Werner Detter ist Ehrenbezirksgeschäftsführer Schwaben der Bayerischen Kameraden- und Soldatenvereinigung (BKV). Vorgesehen war die große Ehrung in einer Bezirksveranstaltung am 17. April – der Pandemie geschuldet erfolgte die Ernennung nun im kleinsten Rahmen mit fünf Verbandsvertretern und der engeren Rainer Vorstandschaft.

Günther Wintermayr, Vorsitzender der Krieger- und Soldatenkameradschaft Rain, betonte eingangs die jahrzehntelangen Verdienste von Blasius Werner Detter „vor Ort“ in verschiedenen Funktionen und an der Vereinsspitze. Als Besonderheit hob Wintermayr heraus, dass die Rainer Kameradschaft zwei Brüder zu Ehrenvorständen ernannt hat; Günter Detter war ebenfalls zu der Feier geladen.

Erster Bürgermeister Karl Rehm ging auf die besondere Verbindung des Bezirksverbandes mit Rain ein, der hier seine Standartenweihe feierte und von der Lechstadt aus bis 1993 gelenkt wurde. Angesichts der Geschichte und der weltpolitischen Lage bedürfe es einer Gemeinschaft, die an das Kriegsleid erinnert, führte er aus.

Otmar Krumpholz aus Thierhaupten, stellvertretender Präsident des BKV, bestätigte in seiner Laudatio nicht nur, dass der BKV-Bezirk Schwaben (damals „Landesgruppe Schwaben-Oberdonau-Isar“) in Rain seinen Ursprung hat, sondern Blasius Werner Detter maßgeblich zur Gründung 1969 beigetragen hat. Weitere maßgebliche Verdienste von Detter waren die Anschaffung der Standarte, die Gewinnung von Walter Heubl (Propperwerk Rain) als Stifter und letztlich als Präsident des BKV sowie die Tätigkeit als Festleiter der großartigen Weihe mit 140 Vereinen und 4000 Festzugteilnehmern. Detter war weiter lange Jahre zuverlässiger Geschäftsführer des Bezirksverbandes.

Blasius Werner Detter plauderte in seiner Dankesrede aus dem Nähkästchen und ließ insbesondere die Standartenweihe vor genau 50 Jahren – am 4. und 5. Juli 1970 – nochmals Revue passieren. Als leitender Mitarbeiter konnte er seinen Chef Walter Heubl für den BKV, als Mäzen und Mitorganisator gewinnen. Ministerpräsident Alfons Goppel übernahm die Schirmherrschaft, Bundeswehr und US Army unterstützten die junge Bezirksgruppe tatkräftig (Letztere auch mit einem Ehrenzug), das Heeresmusikkorps der Gebirgsdivision gastierte, Donaumünster übernahm die Patenschaft und der Ortsverein sowie die Stadt leisteten die Arbeit vor Ort.

Die 1970 geweihte Standarte hat mittlerweile im Kloster Thierhaupten einen Ehrenplatz, da sich der Bezirksverband durch die Neuorganisation eine neue Standarte angeschafft hat. Für die Bezirksvertreter war es Ehrensache, dass die Standarte zur Auszeichnung von Blasius Werner Detter in Rain mit dabei war. (arh)

