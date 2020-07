11:35 Uhr

Große Suchaktion beendet: Vermisste Frau ist wohlauf

Seit Sonntag wurde eine Buchdorferin vermisst. Am Montag wurde sie zuletzt in Huisheim gesehen, ehe sie nun in der Wohnung einer Bekannter angetroffen wurde.

Eine groß angelegte Suchaktion nach einer vermissten Frau hat am Mittwochnachmittag ein gutes Ende genommen. Eine 57-Jährige Frau mit einer geistigen Behinderung aus Buchdorf war seit Sonntagabend vermisst.

Zuletzt gesehen wurde sie laut Polizei von einem Zeugen am Montag gegen 18.30 Uhr in Huisheim. Dann fehlte für längere Zeit jedes Lebenszeichen. Am Mittwoch konnte die Frau dann aber gegen 14.30 Uhr in der Wohnung einer Bekannten wohlbehalten angetroffen werden.

