11:07 Uhr

Großeinsatz der Polizei am Bahnhof Donauwörth

Plus Die Bundespolizei sperrt den Bahnhof. Ein Großaufgebot an Polizisten suchte nach einem Mann.

Von Barbara Wild

Der Bahnhof Donauwörth war am Mittwochmorgen für rund eineinhalb Stunden komplett gesperrt. Einsatzkräfte der Bundespolizei, der Landespolizei und der Polizei Donauwörth suchten ab 7. 20 Uhr einen Mann, der angedroht hatte, sich etwas anzutun.

Der Mann war wohl mit dem Zug in Richtung Donauwörth unterwegs. Der Fahrdienstleiter informierte die Polizei über seine Ankündigung. Da vermutet wurde, er halte sich in Donauwörth auf, wurden der Bahnhof und die Gleise komplett gesperrt. In diesen Stunden sind viele Pendler und teilweise Schüler unterwegs - sie alle mussten sich in Geduld üben. Auch an seinem Arbeitsplatz, in den angrenzenden Geschäften und in der Donaumeile suchten die Beamten nach dem Mann. Das Großaufgebot sorgte für Aufsehen.

Hubschrauber im Einsatz

Nach Auskunft der Bundespolizei wurde sogar ein Hubschrauber angefordert, um die Gleise abzusuchen - ohne Erfolg. Erst gegen 9.30 Uhr wurde der Mann in Augsburg angetroffen. Er ist wohlbehalten und befindet sich in ärztlicher Betreuung.

Der Zugverkehr läuft seitdem wieder normal. Die Strecken sind frei. Es kam aber den Vormittag über zu Verschiebungen im Fahrplan.

