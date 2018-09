vor 33 Min.

Großer Ansturm auf die Freibäder

Großer Andrang herrschte auch am neu hergerichteten Waldsee in Wemding. Dort suchten diesen Sommer viele Besucher etwas Abkühlung.

Heuer sind sehr viele Menschen in den Bädern der Region gewesen, um sich zu erfrischen. Die Zahlen haben die Werte der Vorjahre übertroffen.

Von Fabian Kapfer

Bei den heißen Temperaturen dieses Sommers haben viele Menschen in der Region nach einer Abkühlung gesucht. Es regnete kaum, oftmals war es richtig heißt und man kam kräftig ins Schwitzen – ideales Badewetter. So wurde oft der Weg in das Freibad angetreten, um im kühlen Nass die Hitze erträglicher zu machen. Überfüllte Parkplätze und lange Warteschlangen waren täglich an den Schwimmbädern zu sehen.

Von der Hitze profitierten die Freibäder in der Region. In Donauwörth ist eine deutliche Steigerung zu den vergangenen beiden Jahren zu verzeichnen. Insgesamt 102141 Gäste besuchten bislang das Freibad am Schellenberg. „Wir sind wirklich sehr zufrieden mit diesem Sommer. Es sind sehr viele Menschen ins Freibad gekommen und somit stehen wir von den Besucherzahlen diesen Sommer besser da als 2016 und 2017“, berichtet Sportamtsleiter Simon Srownal. Vergleichbare Werte seien zuletzt 2015 erreicht worden, 2016 seien es in der gesamten Saison rund 94000 Badegäste gewesen.

Über 3000 Gäste an einem Tag

Der Tag mit den meisten Besuchern der Saison war der 3. Juni, an dem sich knapp 3000 Besucher im Freibad erfrischten. „Anfang September gab es dann aber auch mal Tage, an welchen wir nur 63 Gäste hatten. Diese Schwankungen sind normal, wir hatten aber auch mehrere Tage im Juli, an denen immer über 2000 Menschen da waren“, fasst Srownal zusammen. Am Sonntag, 16. September, öffnen sich zum letzten Mal die Tore für die Besucher am Schellenberg, ehe um 19 Uhr die Saison mit der Schließung des Freibads beendet wird.

In Monheim herrscht ebenfalls große Zufriedenheit. Trotz des verspäteten Starts aufgrund technischer Erneuerungen sind in diesem Sommer knapp 8700 Menschen in das Bad der Jurastadt gekommen. „Obwohl wir später gestartet sind,war es eine starke Saison“, resümiert der Monheimer Stadtbaumeister Richard Meyer. „Im Juli und im August hatten wir jeweils um die 4000 Gäste“, so Meyer weiter.

Fast 18000 Besucher in Tagmersheim

Eine beachtliche Besucherzahl kann auch das Freibad in Tagmersheim vermelden. Insgesamt 17695 Gäste kamen diese Saison. „Es gab eine überdurchschnittliche Resonanz. Wir hätten aber sicherlich über 20000 Besucher gehabt, wenn das Bad im Juni nicht mit Schlamm überschwemmt worden wäre. Da mussten wir für neun Tage schließen“, informiert Bürgermeister Georg Schnell. Der Tag mit den meisten Besuchern war der 30. Juli, 624 Badegäste gingen durch die Eingangstore des Freibads. Nur drei Badegäste und damit den Negativrekord gab es einen Monat zuvor, am 29. Juni.

Deutlich mehr Besucher wurden auch am Wemdinger Waldsee wahrgenommen. „Wir haben gefühlt fast doppelt soviel Badegäste wie letztes Jahr gehabt“, sagt Bademeister Klaus Melzer. Da in Wemding der Eintritt nur auf einer Spende basiert, können jedoch keine genauen Zahlen bekannt gegeben werden. Neben dem hervorragenden Badewetter lockten auch bestimmte Attraktionen die Menschen zum Waldsee. „Die neue Seeterrasse ist sehr gut angekommen und auch die Kinderanlage war gut besucht“, resümiert Melzer, der zudem auf eine Badesaison „ohne herausragende Zwischenfälle“ zurückblicken kann. Die Betriebszeit am Waldsee endet am Samstag, 15. September.

