07:02 Uhr

Großer Steinbruch bei Heroldingen soll verfüllt werden

Ein großes Loch klafft nahe Heroldingen in der Landschaft. Der Steinbruch Badersberg könnte in den kommenden Jahren mit Erdaushub verfüllt werden.

Ablagerungsstätten für Erdaushub sind rar. Bei seiner Suche nach neuen Deponien hat der AWV ein Gelände bei Heroldingen im Auge. Was dort passieren könnte.

Von Wolfgang Widemann

Im Donau-Ries-Kreis, in Nordschwaben und in vielen anderen Teilen Deutschlands wird viel gebaut. Bevor die Handwerker richtig loslegen können, haben Bauherren zunehmend ein Problem: Wohin mit dem Aushub? Die Steinbrüche, Kies- und Sandgruben, in denen Erdreich und Gestein dauerhaft gelagert werden können, sind rar geworden.

Deshalb muss auch der Abfallwirtschaftsverband (AWV) Nordschwaben stets Ausschau nach neuen Deponien halten. Eine solche könnte bald in einem respektablen Steinbruch nordöstlich des Harburger Stadtteils Heroldingen entstehen.

Loch in der Landschaft

Unweit des Dorfs klafft in der Landschaft am Riesrand im Bereich des Badersbergs ein gewaltiges Loch. Von Weitem ist dieses von keiner Seite einsehbar. Lange Zeit wurde dort Kies abgebaut, zuletzt von einer Firma. Doch die Stadt, der das Areal gehört, verlängerte den Pachtvertrag nicht mehr.

Die Idee von der Deponie sprach Bürgermeister Wolfgang Kilian kürzlich in der Bürgerversammlung in Heroldingen an. Spontaner Widerstand habe sich nicht geregt. Kilian registrierte „ein gewisses Kopfnicken“ bei den Anwesenden.

Nun beschäftigte sich der Stadtrat in Harburg mit der Angelegenheit. AWV-Werkleiter Gerhard Wiedemann erläuterte die Situation. Kaum eine Kommune habe noch eine eigene Grube, in der Erdaushub verfüllt werden kann. Der Steinbruch am Badersberg habe eine geschätzte Kapazität von rund 350000 Kubikmetern.

Material nur aus der Region

Den Vorstellungen des AWV zufolge soll ausschließlich Material vom Typ Z.1.1. eingebracht werden. Dabei handle es sich um Erdreich mit maximal zehn Prozent Beton- oder Asphaltbrocken. Das Material würde ausschließlich aus dem Einzugsgebiet des AWV kommen, also aus den Landkreisen Donau-Ries und Dillingen.

Anderswo würden bereits 30 Euro pro Tonne an Entsorgungsgebühr verlangt. Der Verband in Nordschwaben verfügt aktuell über solche Ablagerungsstätten bei Ronheim, Maihingen und Haunsheim. „Wir könnten uns eine goldene Nase verdienen“, merkte Wiedemann an. Jedoch sei der AWV nicht auf Gewinnmaximierung ausgelegt, sondern habe das Wohl der angeschlossenen Kommunen im Auge. So habe man es beispielsweise abgelehnt, Erdreich anzunehmen, das aus dem Mega-Projekt „Stuttgart 21“ kommt: „Wir sind ein kommunaler Entsorger.“

Bezüglich des Steinbruchs bei Heroldingen habe man bereits beim Wasserwirtschaftsamt vorgefühlt und mit den Naturschutzverbänden in der Region gesprochen. Ergebnis: Für das Grundwasser bestünde keine Gefahr und auf dem Gelände lebten keine besonders geschützten Pflanzen- und Tierarten, wie beispielsweise der Uhu. Der Werkleiter rechnet zwar damit, dass die Naturschutzauflagen hoch sein würden, jedoch geht er „zu 90 bis 95 Prozent davon aus, dass der Standort wasserschutz- und naturschutzrechtlich durchgeht“.

Zufahrt als Problem

Als „größtes Problem“ bezeichnete Gerhard Wiedemann die Zufahrt zu dem Steinbruch. Der AWV würde bestehende Feldwege von der Ortsverbindungsstraße Heroldingen – Huisheim her ausbauen. Dies würde eine Investition in Höhe von rund 300000 Euro bedeuten. Bevor der Stadtrat nicht ja zu dem Projekt sage, werde der Verband kein Geld ausgeben.

„Niemand braucht Angst haben, dass das Grundwasser verunreinigt wird“, betonte der Werkleiter auf Nachfragen aus dem Stadtrat. Das Material werde vor der Anlieferung stets untersucht. Die Stadt würde von der Deponie finanziell profitieren. Das Angebot des AWV: Er würde zehn Prozent der Gebühreneinnahmen als Pacht zahlen. Am Badersberg wäre ein Tarif von etwa zehn Euro pro Kubikmeter denkbar, also würde die Kommune davon einen Euro bekommen. Bürger aus dem Stadtgebiet bräuchten nur eine ermäßigte Gebühr von schätzungsweise sieben Euro pro Kubikmeter bezahlen.

Zahl der Lkw hält sich in Grenzen

Dies werde in einem vergleichbaren Verhältnis bereits an den drei bestehenden Erdaushub-Deponien des AWV so praktiziert. Die Zahl der Lastwagen, die täglich anliefern, hielte sich in Grenzen. Peter Martin, Stadtrat aus Heroldingen, glaubt, dass die wenigsten Bewohner des Ortsteils etwas gegen die Deponie haben. Dritter Bürgermeister Bernd Horst, von Berufs wegen ein Wasserfachmann, erklärte, aus seiner sich Sicht sei die Ablagerungsstätte „unproblematisch“.

Bürgermeister Wolfgang Kilian wollte nicht sofort über die Verfüllung abstimmen lassen: „Wir sollten den Leuten die Möglichkeit geben, über die Sache zu diskutieren.“ Eine Entscheidung soll dann noch in diesem Jahr fallen. Genehmigungsbehörde ist das Landratsamt.

