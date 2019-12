vor 39 Min.

Großes Interesse an einem Dorfladen in Ebermergen

In diesem Gebäude in der Ortsmitte soll nach dem Willen einer Initiative der Dorfladen in Ebermergen angesiedelt sein.

Arbeitskreis will das Projekt weiter vorantreiben. Der Januar könnte der Monat der Entscheidung werden.

Das Interesse an einem Dorfladen ist in Ebermergen groß. Das ist eine Erkenntnis aus einer Umfrageaktion, die im November und Dezember stattfand. Der Arbeitskreis, der das Projekt verwirklichen möchte, sieht daraus den Auftrag, die Planungen weiter voranzutreiben. Der Januar könnte dabei der Monat der Entscheidung werden.

Nach Auskunft von Mitinitiator und Stadtrat Patrick Prügel will der Arbeitskreis gleich Anfang 2020 eine Unternehmensgesellschaft (UG) gründen, mit einem Geschäftsführer und drei Gesellschaftern an der Spitze. Bei einer Versammlung am Mittwoch, 15. Januar (19.30 Uhr, Schützenheim), laden die Verantwortlichen dann die Bevölkerung zu einer Versammlung ein, bei der das Konzept für den Dorfladen präsentiert werden soll.

Anteile zeichnen

Von diesem Termin an können Interessierte eine Woche lang Anteile zeichnen. Mit dieser Maßnahme soll das nötige Startkapital zusammengebracht werden. Prügel rechnet damit, dass für die Einrichtung und den Start des Ladens rund 80000 bis 100000 Euro gebraucht werden. Im Rahmen der Umfrage hätten sich genügend Leute bereit erklärt, über Anteile zu je 200 Euro diesen Betrag aufzubringen.

Von den rund 400 Haushalten im Ort kam von 320 eine Rückmeldung. Fast 100 Prozent hätten sich für den Laden ausgesprochen, berichtet Prügel. Im benachbarten Brünsee/Marbach habe man ebenfalls um die Meinung der Bewohner gebeten. Dort sei das Interesse an einem Dorfladen in Ebermergen deutlich geringer.

Gebäude fehlt noch

Mit der Gründung einer UG ist der Dorfladen freilich noch lange nicht in trockenen Tüchern. Es fehlt noch ein Gebäude. Wie gemeldet, plant der Arbeitskreis, das Geschäft im ehemaligen „Dorflädle“ in der Ortsmitte einzurichten. Die Immobilie steht zum Verkauf. Preis: rund 500000 Euro. Der Wunsch der Verantwortlichen in Ebermergen: Die Stadt Harburg soll das Haus erwerben. Stadtrat und Verwaltung hatten kürzlich die Gelegenheit, sich das Bauwerk anzuschauen. Ob die Kommune zugreift oder nicht, soll Ende Januar in einer Sitzung des Stadtrats erörtert werden.

Eine Variante, die im Raum steht: Erd- und Obergeschoss könnten getrennt vermarktet werden. Soll heißen: Die Stadt könnte eventuell nur die Ladenfläche erwerben und die Wohnung im ersten Stock würde anderweitig verkauft.

