vor 34 Min.

Großes Müllsammeln

Organisationen rufen zu Aktion auf

Christine Anselmi ruft zusammen mit der ÖDP Donau-Ries, dem neu gegründeten Plastikfrei Stammtisch Donauwörth und der Initiative „Transition Town – Mehr Nachhaltigkeit für Donauwörth“ zu einer Müllsammelaktion am 21. September, anlässlich des „World Cleanup Days“, auf. Zwischen 10 und 13 Uhr wird Donauwörth vom Müll befreit. Treffpunkt ist das Stadion im Donauwörther Stauferpark (Neudegger Allee 2).

Die weltweite Bürgerbewegung World Cleanup Day (WCD) hat 2018 nach Angaben der Organisatoren mehr als 17 Millionen Menschen in über 157 Ländern an einem Tag auf die Straßen gebracht.

Die Bewegung ist seit elf Jahren weltweit aktiv und hat sich zum Ziel gesetzt, so viele Aufräuminitiativen, sogenannte Cleanups, wie nur möglich an diesem einen Tag zu vereinen und damit ein Zeichen gegen die Vermüllung unseres Planeten zu setzen, denn der stetig wachsende Müll verschmutzt und vergiftet Wälder, Wiesen und Meere.

Das Ziel ist nicht nur die Beseitigung von Müll, sondern auch die Sensibilisierung für das Ausmaß, in dem Menschen die Umwelt zumüllen und zerstören.

Im vergangenen Jahr gab es am World Cleanup Day erstmals auch in Deutschland Müllsammelaktionen in über 100 Städten und mit mehr als 25000 Teilnehmern. Dieses Jahr findet zum ersten Mal eine Aktion zum World Cleanup Day hier in Donauwörth statt.

Bei diesem Engagement soll es in Donauwörth nicht bleiben. Katrin Gleißner und Carina Reitmair haben nicht nur den Plastikfrei Stammtisch Donauwörth neu gegründet (erstes Treffen am morgigen Mittwoch, 18. September, um 19.30 Uhr, im Café la Kami), sondern auch die Initiative „Transition Town – mehr Nachhaltigkeit für Donauwörth“, aus der bald ein gemeinnütziger Verein gegründet werden soll. (dz/pm)

Themen Folgen