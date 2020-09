11.09.2020

Großes Reinemachen

Müll gesammelt wird am 19. September.

Am 19. September ist der Welttag des Müllsammelns. Auch in der Großen Kreisstadt sollen sich Bürger beteiligen

Am Samstag, 19. September, findet der World Cleanup Day (WCD) statt, eine weltweite Bürgerbewegung zur Beseitigung von Umweltverschmutzung und Plastikmüll.

Der stetig wachsende Müll verschmutzt und vergiftet Wälder, Wiesen und Meere. Daher haben sich 2008 zum ersten Mal für fünf Stunden 50.000 Bürger in Estland zu einer Bewegung zusammengeschlossen, um das ganze Land vom Müll zu befreien und diesen fachgerecht zu entsorgen. Diese Initiative hat sich global verbreitet und wird jährlich am dritten Samstag im September durchgeführt.

Über die Website www.worldcleanupday.de können Kommunen, Unternehmen, Vereine, Initiativen und Privatpersonen ihre Teilnahme eintragen und Informationen zur sicheren Durchführung von Aufräumaktionen finden.

Das Ziel ist es, mindestens fünf Prozent der Menschen für das Problem der Plastikvermüllung auf unserer Erde zu sensibilisieren. Auch die Plogging-Gruppe Donauwörth beteiligt sich in diesem Jahr zum zweiten Mal mit viel Engagement für eine Müllsammelaktion. Treffpunkt ist in Donauwörth am 19. September um 10 Uhr im Ried beim Brunnen neben dem Café Rafaello.

Wer sich beteiligen will, soll Folgendes mitbringen: Eimer, Schraubgläser, Handschuhe, Greifzange und Mund-Nasen-Schutz.

Der Verein appelliert an Schulen, Vereine, Parteien, Unternehmen, Feuerwehren oder informellen Bürgergruppen mitzumachen. Denn jede Aktion erzeugt Aufmerksamkeit für das Thema.

Wer in Donauwörth mitmachen möchte, soll bitte bis zum 16. September über die E-Mail-Adresse plogging-don@gmx.de Bescheid geben, wie viele Teilnehmer kommen. Die Plogging-Donauwörth ist eine Initiative des Vereines Transition-Town-Donauwörth. (dz)

unter: Facebook „Plogging Donauwörth“ oder www.transition-town-donauwoerth.de

