vor 50 Min.

„Grüne Wichtel“ bewirtschaften Schulgarten

Blumen- und Gartenfreunde Parkstadt blicken bei ihrer Versammlung zurück und voraus

Auf der Mitgliederversammlung der Blumen- und Gartenfreunde Parkstadt hat der Vorsitzende Thomas Mayer über das abgelaufene Gartenjahr mit derzeit rund 300 Mitgliedern berichtet. Nachwahlen hatten ergeben, dass der Vorstand mit Sonja Eisenbarth als Kassenwartin nun wieder komplett ist. Weiter wurden noch drei Beisitzer nachgewählt.

Im Jahresrückblick berichtete Hannelore Reh über die „Grünen Wichtel“ der Blumen- und Gartenfreunde Parkstadt. Während des Gartenjahres von März bis Oktober bewirtschaften wöchentlich Reh, Simone Stadler und Anschi Meier mit der Schülergruppe den Schulgarten mit rund 20 Beeten. Eine Gerätehütte, eine Kräuterspirale, Obstbäume oder Beerensträucher bieten für die Grünen Wichtel ideale Voraussetzungen für erlebnisreiche Gartennachmittage im Naturgarten.

Die Aktion „Nisthilfen für Wildbienen“ bietet allen Interessenten die Möglichkeit, diese Nisthilfen unter Anleitung zu bauen und auch alle Informationen, die dazu nötig sind, zu erfahren. Die Aktion leitet Beate Bruckmoser, sie gibt auch dazu Auskunft. Die Materialien und Anleitungen werden kostengünstig zur Verfügung gestellt. Ziel ist, dass Nisthilfen in der Parkstadt an verschiedenen geeigneten Plätzen platziert werden. Dabei sind zudem auch der Lebensraum, also der Standort der Nisthilfe, und geeignete Nahrungsquellen zu beachten.

Der Verein beteiligt sich wieder am Ferienprogramm der Stadt. Dieses Jahr werden mit den Kindern fachgerechte Nisthilfen für Wildbienen in der Vereinshütte angefertigt. Außerdem erfahren alle Kinder Wichtiges über die Lebensweise der kleinen Tiere. Traditionell bemalen die Kinder auch wieder Steine.

Im Haus der Begegnung findet eine Aktion zum Muttertag statt. Das Motto ist „Kinder pflanzen und gestalten“. Ein Obstbaumschnitt mit Willi Meier, die Biotoppflege am Schwedenring und der Aufbau des Erntedank-Altares gehören auch zum Jahresprogramm. Der Verein beteiligt sich an Maifest, Jubiläumsfest und Weihnachtsmarkt. Zum Stammtisch laden die Blumen- und Gartenfreunde jeden zweiten Mittwoch des Monats um 19.30 Uhr zum Deutschmeister ein. (pm)

