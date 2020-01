14.01.2020

Grüne wollen mehr für Wemding

Ortsverband stellt Liste für den Stadtrat auf

Der Ortsverein von Bündnis 90/Die Grünen in Wemding hat im Hotel Schieners seine Aufstellungsversammlung mit Vorstellung und Wahl der Kandidaten zur Stadtratswahl 2020 abgehalten.

Der Wemdinger Ortsvorsitzende der Grünen, Werner Waimann, berichtete zunächst über die vergangenen Aktivitäten des Ortsverbands der vergangenen Jahre.

Die Nominierung der Kandidaten leitete die Kreisvorsitzende der Grünen, Ursula Kneißl-Eder. Sie zeigte sich sehr erfreut, dass in Wemding zur kommenden Wahl wieder die Grünen mit elf kompetenten Bewerbern antreten.

Werner Waimann erläuterte das kommunale städtische Wahlprogramm. Es gibt eine Vielzahl von Themen für Wemding und Amerbach, welche die Partei aktiv mitgestalten und verbessern möchten, deshalb laute das Motto „Wemding …da geht mehr“.

Damit ist, laut Pressemitteilung, beispielsweise der Umbau der Altstadt in barrierefreie Bereiche, in der sich die Menschen gerne aufhalten, gemeint. Die Energiewende vor Ort und eine bessere Bürgerbeteiligung an Entscheidungsprozessen seien weitere Punkte, für die man sich einsetzen werde. Dazu seien offenere und nachvollziehbarere Verfahren, zusammen mit den Bürgern, notwendig.

„Wir werden auch zukünftig nicht nur, wenn notwendig, kritisieren, sondern auch weiterhin konstruktive Verbesserungen einbringen.“ (dz)

Themen folgen