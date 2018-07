15:01 Uhr

Grund- und Mittelschule verabschiedet Neuntklässler

Was ihnen die Redner mit auf den Weg geben und bei wem sich im Gegenzug die Schüler bedanken.

An der Grund- und Mittelschule Monheim sind die Schüler der 9. Jahrgangsstufe verabschiedet worden. Ob mit oder ohne bestandene Prüfungen zum qualifizierenden Abschluss – alle Schulabgänger erhielten ihre jeweiligen Zeugnisse und wurden in einem festlichen Rahmen verabschiedet.

Die Feierlichkeiten begannen mit einem ökumenischen Gottesdienst, den der katholische Geistliche, Stadtpfarrer Michael Maul, und der evangelische Pfarrer Martin Pöschl jugendgerecht zelebrierten. Letzterer wies in seiner Predigt auf die Notwendigkeit der Empathie bei Menschen hin, denn ohne diese Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen, ist das Zusammenleben in einer modernen Gesellschaft kaum vorstellbar. Der Gottesdienst wurde musikalisch durch den ortsansässigen Chor De Lumina umrahmt.

In der Aula des Schulgebäudes hob Rektorin Barbara Simon die Bedeutung einer Abschlussveranstaltung als Übergangselement heraus, das zwar das Ende eines Ausbildungsabschnittes darstellt, aber gleichzeitig auf eine neue Phase der möglichen Höherqualifizierung oder der berufsbezogenen Ausbildung hin vorausweist. Denn „nach dem Spiel ist vor dem Spiel“, konstatierte sie und stellte damit klar, dass den Jugendlichen wenig Zeit zum Verschnaufen bleibe: „Neue Aufgaben warten und müssen bewältigt werden“.

Bürgermeister fordert Eigeninitiative

Monheims Bürgermeister und Schulverbandsvorsitzender Günther Pfefferer ermutigte die Schüler dazu, auch in Zukunft Eigeninitiative zu zeigen und wissbegierig voranzugehen. Aus berufenem Munde ließ er sie wissen, dass junge Arbeitskräfte in der Wirtschaftswelt heutzutage gefragter sind denn je. Eine solide Basisqualifikation und der Wille zur Weiterbildung legten den Grundstein für späteren Erfolg und gesichertes Einkommen, resümierte Pfefferer.

Das Schülersprecherduo Melina Kögler und Cheyenne Neiber zeichnete die besonders eindrucksvollen Momente aus dem Schulalltag und der Abschlussfahrt zum Gardasee nach. Details hierzu veranschaulichte eine Präsentation. Worte des Dankes richteten sie an die Lehrerschaft, das Hauspersonal und den Schulverband, der auch heuer wieder Sorge für eine Materialausstattung an der Schule getragen habe.

Ihre Verbundenheit und ihren Dank an die Pädagogen, die sie in der 9. Klasse unterrichteten, brachten einige Schüler – stellvertretend für alle Neuntklässler – in humorigen Reimereien zum Ausdruck. Elternbeiratsvorsitzende Andrea Kögler schloss sich diesem Dank an und riet den Absolventen zu Zuversicht und Aufgeschlossenheit für die Zukunft.

Bürgermeister Pfefferer zeichnete die drei Mädchen und Buben mit den besten Ergebnissen im Namen der Stadt mit Glückwünschen und Geschenken aus. Einige Schülerinnen der 9. Klassen zeigten eine Showtanzeinlage. Lehramtsreferendarin Andrea Jakob bot die Klavierstücke „Something like this“, „What about us“, „Perfect“ und „ Despacito“ dar.

Die Lehrer der beiden 9. Klassen, Rainer Keßler und Josef Heckel, gaben anspornende und aufmunternde Gedanken weiter. Mitglieder des Elternbeirats und einigen Jugendlichen aus dem Monheimer Juze kredenzten abschließend ein Buffet.

Themen Folgen