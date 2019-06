00:34 Uhr

Grundlehrgang erfolgreich absolviert

22 Aktive aus dem Inspektionsbereich Donau-Lech stellen ihr Können unter Beweis

22 Feuerwehrdienstleistende aus dem Donau-Lech-Gebiet haben erfolgreich den Feuerwehrgrundlehrgang (MTA) beendet. Vorausgegangen war ein mehrwöchiger Lehrgang im Mertinger Feuerwehrgerätehaus, aufgeteilt in Theorie und Praxis.

An zahlreichen Abenden und auch an den Wochenenden wurden den Teilnehmern – allesamt Aktive aus verschiedenen Feuerwehren des Inspektionsbereichs Donau-Lech – die Rechtsgrundlagen, Rechte und Pflichten des Feuerwehrdienstleistenden vermittelt. Ferner wurden sie unter anderem in Grundlagen der Brandbekämpfung, Gefahren an der Einsatzstelle, Lösch- und Rettungsgeräte, Fahrzeugkunde, der Technischen Hilfeleistung, Digitalfunk, Ersten Hilfe und PSNV von verschiedenen Referenten geschult.

Am letzten Lehrgangstag mussten sich alle Feuerwehrleute, darunter auch drei Frauen, einer praktischen und schriftlichen Prüfung unterziehen. Lehrgangsleiter Andreas Rieder (Rain) konnte am Ende allen 22 jungen Aktiven das Zeugnis zur bestandenen Zwischenprüfung überreichen. Kreisbrandmeister Jürgen Haschner gratulierte im Namen der Kreisbrandinspektion zur erfolgreichen Prüfung und dankte den Teilnehmern und auch den Ausbildern für ihr großes Engagement zur Sicherheit und zum Wohle der Allgemeinheit.

Der MTA-Grundlehrgang ist erst der erste Schritt zum ausgebildeten Truppmann. Die Prüflinge müssen nun in ihren Heimatfeuerwehren ihr Wissen und Können durch weitere Übungen und Schulungen erweitern, bevor sie in rund zwei Jahren die Ausbildung mit einer Abschlussprüfung beenden können. Die abgeschlossene Truppmann-Ausbildung ist unter anderem Voraussetzung, um zum Beispiel den Lehrgang zum Atemschutzgeräteträger oder an einem weiterführenden Lehrgang an einer der drei staatlichen Feuerwehrschulen teilnehmen zu können. Die Lehrgangsteilnehmer kamen aus den Feuerwehren Asbach-Bäumenheim, Brachstadt, Bergendorf, Donaumünster-Erlingshofen, Heißesheim, Lechsend, Mertingen, Niederschönenfeld, Tapfheim, Zusum-Rettingen sowie aus den Werkfeuerwehren Fendt und JVA Niederschönenfeld. (dz)

