Grundschule Rain: 2022 geht der Abbruch los

Plus Wie der Neubau der Grundschule in Rain aussehen soll, steht nun fest. Auch zum Zeitplan gibt es Aussagen und neu ist auch das Vorgehen beim Abbruch des alten Gebäudes

Von Barbara Würmseher

Es gibt Neuigkeiten zum geplanten Neubau der Grundschule in Rain: Nach einigen Abstimmungsschwierigkeiten und zeitlichen Verzögerungen, die nicht zuletzt der Suche nach Kosteneinsparungen geschuldet waren, liegt jetzt ein Beschluss vor, der alle Mitglieder des Grundschulzweckverbands wie auch Schulleitung und Elternvertretung überzeugt. „Es wird eine schöne Schule“, verspricht Zweckverbandsvorsitzender, Rains Bürgermeister Karl Rehm. „Wir gehen davon aus, jetzt die Ideallösung gefunden zu haben.“ Und Hochbauamtsleiter Christian Schneider findet: „Auch städtebaulich wird es ein sehr stimmiges Projekt.“

Ein langer, rechteckiger Grundriss

Die Grundform bleibt – wie zuletzt besprochen – ein lang gezogener Bau mit einer rechteckigen Grundfläche; ein sogenannter Riegel. Auf die teurere L-Form, die ursprünglich einmal ins Auge gefasst worden war, wird nun verzichtet. Beibehalten werden die – zwischendurch auch infrage gestellten – Oberlichter in Form von Pyramidenstümpfen, die jeweils über den pädagogischen Freiflächen liegen – auch Marktplätze genannt. Das Raumkonzept steht, allerdings muss zu einem späteren Zeitpunkt etwa noch über die Fassadengestaltung abgestimmt werden.

Neu ist ein Punkt, der zeitliche Vorteile bringen und möglicherweise auch Kosten einsparen soll: Ursprünglich waren zwei Bauabschnitte geplant, dann hätte jeweils nur ein Teil der Schüler in Container ausweichen müssen. Nun hat sich der Grundschulzweckverband in Abstimmung mit den Architekten darauf geeinigt, das alte Schulhaus aus den 70er Jahren komplett in einem Stück abzureißen und alle Kinder in Containern zu unterrichten.

Kürzere Bauzeit

Laut Bürgermeister Rehm „wäre das Vergabeverfahren bei zwei Bauabschnitten deutlich aufwendiger geworden und die Arbeiten wären unter Umständen je Gewerk von zwei unterschiedlichen Firmen ausgeführt worden. Außerdem haben wir für diesen Fall mit einer Bauzeit bis zu fünf Jahren gerechnet. Mit nur einem Bauabschnitt haben wir weniger Risiken, können den Neubau vielleicht schon in einer Bauzeit von zwei Jahren erstellen und haben unter Umständen auch Kostenersparnisse“.

Als Interimslösung wird es eine Containerschule für rund 15 Klassenzimmer, Sozial-, Fach- und Nebenräume geben, ähnlich wie derzeit bei der Rainer Mittelschule auf dem Volksfestplatz. Der Grundschulzweckverband hat sich als Standort zwei Möglichkeiten angeschaut – einmal auf dem nördlichen Grundstück zur Preußenallee hin, zum anderen im Süden – und sich letztlich für die etwas teurere, aber attraktivere südliche Variante entschieden. Demnach wird die Containerschule auf dem derzeitigen Sportplatz der Grundschule aufgestellt werden. Das wird 75.000 Euro mehr kosten, da etwa die Stromversorgung aufwendiger wird als im Norden. Zudem müssen rund 130.000 Euro eingeplant werden, um nach den Bauarbeiten den Sportplatz wieder instand zu setzen. Dennoch favorisieren Zweckverband, Architekten, Schulleitung und Eltern diese teurere Lösung, da der Unterricht abseits der Baustelle stattfinden wird, was für einen ruhigeren Unterricht und mehr Sicherheit sorgen wird.

Im Sommer 2020 werden die Container aufgestellt

Im Sommer 2022 – so der derzeitige Plan – sollen die Container aufgestellt werden. Noch unklar ist, ob sie gekauft oder gemietet werden. Insgesamt hat der Grundschulzweckverband 26 Millionen Euro für den Neubau in den Haushalt eingestellt. „Dabei haben wir einen Puffer von zwei bis drei Millionen eingeplant“, so Bürgermeister Karl Rehm.

Jetzt wird ein Genehmigungsplan für den Neubau erstellt, der beim Landratsamt eingereicht wird. Parallel dazu wird die Planung mit den Zuschussgebern abgeglichen.

