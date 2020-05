vor 39 Min.

Gülleprozess: Verteidiger fordern Freispruch

Der 55-jährige Angeklagte aus dem nördlichen Landkreis beteuert weiter seine Unschuld. Bald soll das Urteil fallen

Von Michael Siegel

„Ich bin unschuldig“, sagte der Angeklagte vor dem 26. Verhandlungstag in eine Fernsehkamera, und: „Ich habe mit dem Tod meiner Frau nichts zu tun, es war ein Unfall“. Keine Frage, dass seine drei Verteidiger ebenso plädierten: Freispruch für den 55-Jährigen anstatt 13 Jahren und sechs Monaten Haft wegen Totschlags, wie sie die Staatsanwaltschaft gefordert hatte.

Der angeklagte 55-jährige Landwirt muss sich seit Oktober vor dem Augsburger Landgericht verantworten, weil er im September 2018 in Birkhausen seine Ehefrau, 51, an der Güllegrube auf dem heimischen Hof umgebracht haben soll. Sehr emotional stellte Pflichtverteidigerin Martina Sulzberger in ihrem Teil des Plädoyers dar, dass es kein Zeitfenster für eine Tötung durch den Ehemann an seiner Frau gebe – anders als dies die Staatsanwaltschaft sieht. Sulzberger brachte auf einer Zeitachse die Aussagen von sechs Zeugen in Einklang. Dabei kam sie zu dem Ergebnis, dass der Angeklagte nach der letzten Güllefahrt erst gegen 11.14 Uhr auf den Hof zurückgekommen war – und bereits um 11.17 Uhr den Notruf gewählt hatte, weil er seine Frau leblos am Boden liegend aufgefunden habe. Die Anwältin stellte auch klar, dass die 51-Jährige laut Zeugen alle Jahre in die Güllegrube gestiegen sei, um diese „winterfest“ zu machen, es also keinesfalls so sei, dass sie diese nie betreten habe.

„Alles ist möglich, nichts ist gewiss“, sagte Verteidiger Peter Witting. Auch er könne nicht jede Spur erklären, keine exakte Schilderung eines Unfalls bieten. Es verbiete sich aber, immer wieder Dinge offen und ohne Erklärung, zu lassen, um danach mit Bestimmtheit zu sagen, dass es ein Verbrechen des Angeklagten gewesen sei. „Wir mussten versuchen, jede nur denkbare Option abzuklären, weil wir nicht wissen, was das Gericht denkt“, kritisierte der Anwalt die „nicht offene Haltung der Kammer“ um Vorsitzende Richterin Susanne Riedel-Mitterwieser gegenüber der Verteidigung. Witting widmete sich ausführlich den verschiedenen Aspekten der Ermittlungsarbeit nach dem Auffinden der toten Frau. Zentral nannte er den Umstand, dass der Körper der 51-Jährigen quasi lückenlos Gülleanhaftungen aufgewiesen habe. Wie anders seien diese zu erklären, als dass die Frau sich infolge einer Schwäche komplett in der Gülle befunden habe? Eine Beibringung der Gülle durch den Ehemann mittels Eimer oder Gießkanne über seine am Boden liegende Frau, die er zuvor niedergeschlagen haben soll, sei nicht nachvollziehbar.

Nicht ohne Wittings Kritik blieben die Ermittlungen der Polizei am von dieser so genannten „Tatort“, wo anfangs in verschiedener Hinsicht nicht ordentlich gearbeitet worden sei. Alles andere als ordentlich ausgesagt hätte laut Witting der 55-Jährige als angeblicher Mörder, der bei den polizeilichen Vernehmungen mehrmals das Gegenteil von dem gesagt habe, was hier sinnvoll gewesen wäre. Das Aussageverhalten des Angeklagten sei so gar nicht in Deckung zu bringen mit dem, was der Täter eines inszenierten Unfalls sagen hätte müssen. Das Aussageverhalten des 55-Jährigen könne nur einen Unfall erklären. Und sollte das Gericht sich nicht durch die Spurenlage von einem Unfallgeschehen überzeugen lassen, so könne am Ende nur ein Freispruch „im Zweifel für den Angeklagten“ stehen.

Zunächst hatte am jüngsten Verhandlungstag Rechtsanwalt Nico Werning zwei aus seiner Sicht zentrale Punkte des Plädoyers der Staatsanwaltschaft zurückgewiesen. So sei die rechtliche Würdigung einer mutmaßlichen Tötung durch den Angeklagten falsch. Ohne ein eindeutig zu bezeichnendes Tatwerkzeug könne nicht von Totschlag – mit einem geforderten Strafmaß von 13 Jahren und sechs Monaten – gesprochen werden, sondern höchstens von gefährlicher Körperverletzung. Bis heute, so Werning, wisse man nicht genau, wann die Ehefrau des Landwirts exakt an Gülle in die Lunge erstickt sei. Letztlich müsse der um 11.17 Uhr erfolgte Notruf durch den Ehemann als Rücktritt von einer eventuellen Straftat gesehen werden.

Laut Werning sei klar, dass der Angeklagte kein Interesse am und keinen Nutzen vom Tod seiner Frau gehabt habe. Es sei klar, dass er niemals am Freitagvormittag mitten auf seinem von zwei Seiten einsehbaren Hof seine Frau töten würde. In seinem letzten Wort äußerte der Angeklagte persönlich sein Unverständnis über den Tatvorwurf. Er wolle jetzt nach 20 Monaten Untersuchungshaft nach Hause, um für seine Kinder da zu sein. (gel)

