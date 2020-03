Günther Pfefferer bleibt Rathauschef

Plus Der Bürgermeister der Jura-Stadt erhielt gestern 63,5 Prozent der Stimmen und verspricht: Die Wahlparty wird nachgeholt. Andreas Pelzer dankt seinen Unterstützern.

Die Überraschung im zweiten Wahlgang ist ausgeblieben: Günther Pfefferer ( CSU) darf als Bürgermeister in Monheim weitermachen. Der seit 2012 amtierende Rathauschef erhielt bei der Stichwahl am Sonntag 63,5 Prozent der Stimmen, für seinen Herausforderer Andreas Pelzer ( SPD) votierten 36,5 Prozent der Wahlberechtigten.

Damit wurde Pfefferer seiner Favoritenrolle gerecht – bereits beim ersten Urnengang vor zwei Wochen war der 60-Jährige mit 46,0 Prozent nicht weit von der absoluten Mehrheit entfernt gewesen.

Wahlparty wird nachgeholt

Anrufe und Nachrichten fast im Minutentakt erhielt Wahlsieger Pfefferer gestern Abend. „Momentan rührt sich was“, meinte er erleichtert gegen 19.30 Uhr. Zwar sei es schade, dass man wegen der Corona-Lage derzeit keine Wahlparty veranstalten könne, aber: „Die wird nachgeholt, das ist versprochen!“ Pfefferer bedankte sich gestern Abend „für das große Vertrauen der Monheimer Bevölkerung. Das ist Ansporn und Motivation zugleich, um weiterhin mit voller Energie für unsere Stadt da zu sein.“ Ein Gläschen auf den Wahlsieg – das war gestern alles, was sich der wiedergewählte Rathauschef gönnen wollte. „Am Montag geht es weiter. Corona überlagert bei uns momentan alles. Aber wir werden gemeinsam auch das in den Griff bekommen.“ Der Bürgermeister kündigte zudem an, dass die Stadtpolitik im April zunächst mit einem Ferienausschuss weitergehen wird. Außerdem soll diesen Monat noch der Haushalt für das Jahr 2020 verabschiedet werden, um die Handlungsfähigkeit der Kommune weiterhin zu garantieren.

Andreas Pelzer beglückwünscht Pfefferer

„Gratulation an Günther Pfefferer für sein starkes Ergebnis“ – der Glückwunsch von Herausforderer Andreas Pelzer an den Amtsinhaber ließ nach Bekanntwerden des Ergebnisses nicht lange auf sich warten. Er selbst, so der 44-Jährige, habe nach dem ersten Wahlgang auf ein Ergebnis um oder etwas über 40 Prozent erhofft, nachdem das eigentliche Ziel Rathauschef schon fast außer Reichweite schien. Die 36,5 Prozent seien aber auch „in Ordnung“. Die Corona-Situation habe in den vergangenen Wochen alles überlagert, so sei auch kein Wahlkampf um die Stimmen der ausgeschiedenen Bewerber mehr möglich gewesen. Da er mit dem drittbesten Ergebnis aller Kandidaten in den Stadtrat gewählt worden ist, ist Pelzer ab dem 1. Mai dort aktiv und will seine Art der Politik einbringen. Abschließend hat er Dankesworte für seine Wähler sowie die Unterstützer aus seinem Team parat: „Die haben in den vergangenen Monaten wahnsinnig viel geleistet und sind vermutlich noch enttäuschter als ich.“

Wahlbeteiligung in Monheim bei 78,9 Prozent

Bemerkenswert: Lag beim ersten Wahlsonntag die Beteiligung bei starken 80,6 Prozent, ging sie bei der Stichwahl auf 78,9 Prozent zurück – und das obwohl wegen der Corona-Krise alle Wahlberechtigten ihre Unterlagen nach Hause geschickt bekommen hatten. In absoluten Zahlen setzte sich Pfefferer gestern mit 2050 zu 1176 Stimmen durch. Ursprünglich gingen vier Bewerber ins Rennen um den Posten des Rathauschefs. Im ersten Wahlgang am 15. März waren Zweite Bürgermeisterin Anita Ferber (PWG/FW) mit 18 Prozent sowie Dritter Bürgermeister Lorenz Akermann (Umlandliste MUM, 10,9 Prozent) ausgeschieden.

Lesen Sie auch: