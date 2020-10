11:30 Uhr

Gütesiegel für die Bibliotheken in Donauwörth und Mertingen

Plus Stadtbibliothek Donauwörth und Gemeindebücherei Mertingen werden vom Freistaat geehrt. Sie schaffen es seit Jahren, mit ihren Angeboten Kinder und Jugendliche zu erreichen

Von Barbara Würmseher

Wie schafft man es, in einer zunehmend digitalen Welt Kinder und Jugendliche fürs Lesen zu begeistern? Diese Frage stellen sich Mitarbeiter von Büchereien landauf, landab rund ums Jahr und finden darauf mitunter kreative, moderne und originelle Antworten. Jetzt hat der Freistaat dieses Engagement wieder gewürdigt und an 76 Bibliotheken das Gütesiegel „Partner der Schulen“ verliehen. Aus unserem Landkreis sind zwei Einrichtungen mit dabei: die Stadtbibliothek Donauwörth und die Gemeindebücherei Mertingen. Für beide ist diese Anerkennung fast schon eine liebe Gewohnheit, denn sie bekommen diese im Zweijahresrhythmus ausgelobte Auszeichnung seit Langem in Folge.

Bildungspartner

„Unsere Bibliotheken sind wertvolle Kultur- und Wissensvermittler, gerade auch für junge Menschen“, würdigt Kunstminister Bernd Sibler. „Gerade auch für junge Menschen. Als verlässliche Partner der Schulen unterstützen sie zum Beispiel dabei, junge Menschen in ihrer Lesekompetenz zu stärken.“

Kultusminister Michael Piazolo schließt sich an: „Bibliotheken sind Bildungspartner und Lernbegleiter. Sie leisten einen wertvollen Beitrag im Bereich der Leseförderung und bei der Vermittlung von Informationskompetenz und Recherchefähigkeiten.“ Gemeinsam – so lobt er – machen Schulen und Bibliotheken die bayerischen Schüler fit für die Zukunft.

Unter den Spitzenreiter Bayerns

„Diese Anerkennung freut uns wirklich sehr“, sagt Evelyn Leippert-Kutzner, die Leiterin der Donauwörther Stadtbibliothek. Seit das Gütesiegel 2006 ins Leben gerufen wurde, ist die städtische Einrichtung nahtlos bei den Prämierten dabei. „Das macht uns stolz, dass unser Einsatz gewürdigt wird, weil man tatsächlich eine ganze Reihe von Kriterien erfüllen muss und sich das Niveau auch steigert. Wir sind aber auch gut aufgestellt und gehören zu den Spitzenbibliotheken in Bayern.“

Zweigstellen

Neben anderen Aktionen, Funktionen und Merkmalen hat die Stadtbibliothek Donauwörth beispielsweise Zweigstellen an der Fachoberschule und am Gymnasium in Donauwörth eingerichtet und arbeitet derzeit am Aufbau einer weiteren Filiale in der Gebrüder-Röls-Schule. Dieses Donauwörther Erfolgsmodell ist so interessant, dass sogar andere Kommunen auf Evelyn Leippert-Kutzner zukommen, um sich das Konzept erklären zu lassen.

In Corona-Zeiten stellt sich das Bibliotheksteam noch mehr als sonst auch den digitalen Herausforderungen. „Wir bieten online Vorlesetermine an und entwickeln generell unsere digitalen Angebote als neuen Schwerpunkt weiter.“

Conni Mair (links) und Anita Blessing leiten die Gemeindebücherei Mertingen. Sie freuen sich über das Gütesiegel. Bürgermeister Veit Meggle gratuliert. Bild: Stephanie Klug

Von der Medienkiste bis zum Bibliotheksführerschein

Mit einer personellen Besetzung von gerade einmal zwei Mitarbeiterinnen hat sich die Gemeindebücherei Mertingen den Status einer preisverdächtigen Institution erarbeitet. Conni Mair und Anita Blessing leiten die Einrichtung und gestalten ihr inhaltliches Angebot. Zum achten Mal in Folge wurde ihnen jetzt das Gütesiegel verliehen.

Zu den herausragenden Schwerpunkten gehört nicht nur die alljährliche Teilnahme am nationalen Vorlesetag. Der Bibliotheksführerschein für Vorschulkinder wie auch der Lesekompass für Grundschüler führen auf spannende Art und Weise an die Strukturen von Büchereien heran und nehmen alle Berührungsängste. Dreimal pro Schuljahr kommen Conni Mair und Anita Blessing mit diesen Angeboten auf Schulen zu und gestalten mit verschiedenen didaktischen Methoden unterhaltsame und informative Stunden. Medienkisten an Schulbüchereien, Elternberatung bei Lesestörungen und vieles mehr runden das Angebot ab.

„Ganz neu bieten wir ab 2021 unsere Bee Bots an. Das sind kinderfreundliche Lernroboter in Bienenform, die dabei helfen, Wörter nach Silben zusammenzusetzen“, sagt Conni Mair. Sie hofft, dass dann die persönlichen Begegnungen in der Bücherei wieder entspannter möglich sind, als derzeit unter den Corona-Einschränkungen.

Das Grußwort zur Verleihung gibt es als Video im Internet unter: https://www.oebib.de/bibliothek-schule-bildungspartner/bibliothek-schule/guetesiegel-bibliotheken-partner-der-schulen/ Mehr über die Stadtbibliothek Donauwörth unter: https://www.youtube.com/watch?v=5iTIffNDFck Informationen zur Gemeindebücherei Mertingen unter: https://webopac.winbiap.de/mertingen/index.aspx.

Themen folgen