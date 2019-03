vor 33 Min.

Gymnasiasten schnuppern in die Medizin

Schüler in Donauwörth und Nördlingen können sich als „Ärzte“ versuchen.

Arzt wollen viele werden – doch zuvor steht ein anspruchsvolles Medizinstudium an. Ob das wirklich das Richtige ist, konnten Schüler der Gymnasien aus Donauwörth und Nördlingen nun bei einem Praktikumstag herausfinden. Dieser wurde von der gKU mit der „Gesundheitsregion plus Donau-Ries“ veranstaltet. Dabei hatten die Schüler die Möglichkeit, sich über das Medizinstudium und alternative Möglichkeiten in der Gesundheitsversorgung und Prävention zu informieren. Auch die praktische Erfahrung sollte nicht zu kurz kommen, weshalb die Schüler anschließend die Gelegenheit hatten, sich in den ärztlichen Tätigkeiten der Wundversorgung zu üben.

Im Anschluss wurde gemeinsam ein Notfalloperationsraum besichtigt, wo gemeinsam Röntgenbilder begutachtet und ausgewertet wurden. Auch der Berufsfachschule für Gesundheits- und Krankenpflege statteten die angehenden Abiturienten einen Besuch ab. Außerdem bekamen sie die Möglichkeit, sich unter Anleitung von Pflegepädagogen gegenseitig den Blutdruck zu messen. Abschließend wurden die Ausbildung in der „Gesundheits- und Krankenpflege“ sowie der Duale Studiengang „Interprofessionelle Gesundheitsversorgung“, der in Kooperation mit der DHBW Heidenheim erfolgt, ausführlich vorgestellt.

