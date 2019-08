Häftlinge atmen jetzt fein gesiebte Luft

Plus In und an der JVA Kaisheim häuften sich Vorfälle, bei denen Handys und Drogen ins Gefängnis geschmuggelt werden sollten. Dies wird jetzt mit einer radikalen Maßnahme unterbunden.

Die Justizvollzugsanstalt (JVA) befindet sich mitten in Kaisheim – und ist doch eine eigene, hermetisch abgeschirmte Welt. Hohe Mauern, scharfkantiger Sicherheitsdraht, elektronische Sensoren, eine Vielzahl von Kameras und aufmerksame Bedienstete sorgen dafür, dass niemand ausbrechen kann. Andererseits wird streng kontrolliert, wer die JVA betritt oder was in diese gelangt. Dennoch sind in einer solchen Anstalt ständig verbotene Dinge im Umlauf, zuvorderst Mobiltelefone und Drogen. In Kaisheim entwickelte sich dies seit Ende 2017 zu einem richtigen Problem. Dies berichtet Direktor Peter Landauer.

In fast schon regelmäßige Abständen schafften es Personen, mit allerlei Tricks und Hilfsmitteln kleinere und größere Pakete über die Mauer zu schaffen. Dem haben die Verantwortlichen der JVA nun Einhalt geboten – mit einer radikalen Maßnahme: Seit dem Frühjahr wurden am sogenannten Zellenneubau Lochbleche vor die Zellenfenster montiert.

„Das wollten wir eigentlich vermeiden. Es ist kein schöner Anblick. Aber die Ereignisse ließen uns keine andere Wahl“, sagt JVA-Direktor Peter Landauer. Was er damit meint: Seit Ende 2017 mit dem Bau eines neuen Versorgungszentrums in der Anstalt begonnen wurde – dazu wurde auch eine provisorische Gefängnismauer installiert –, trieben sich im Umfeld der JVA vor allem nachts vermehrt verdächtige Personen herum. Warum, darüber könne man nur spekulieren. „Vielleicht, weil die provisorische Mauer niedriger anmutet“, so Landauer. Zudem biete das Baustellengelände offenbar „mehr Versteckmöglichkeiten“. Das Ziel der unerwünschten Zaungäste: Sie wollten heimlich Rauschgift und Handys in das Gefängnis schaffen.

Zwischen November 2017 und Mai 2019 entdeckten die JVA-Beamten 18 Pakete bis zur Größe eines Schuhkartons. In diesem befand sich gleich eine ganze Reihe von Mobiltelefonen. Insgesamt kamen in besagtem Zeitraum allein 56 Handys zusammen – oft mit Zubehör und Ladegerät. „Die Mobiltelefone werden nicht gebraucht, um der kleinen Schwester gute Nacht zu sagen“, merkt Peter Landauer an. Sie dienten vielmehr dazu, Drogengeschäfte vorzubereiten. In viele der Pakete, die abgefangen wurden, war denn auch Rauschgift verpackt: zum Beispiel Amphetamine, Marihuana, Kräutermischungen und der Drogenersatzstoff Subutex.

In früheren Jahren sei so etwas kaum vorgekommen, erklärt stellvertretender JVA-Leiter Marc Döschl. Umso überraschter waren die Bediensteten über den Einfallsreichtum der Handy- und Drogenschmuggler. Die warfen nicht nur einfach Pakete über die Mauer, sondern verwendeten auch Fäden und Schnüre, um Gegenstände selbst über längere Strecken zu transportieren. Wie genau die Konstruktionen aussahen, möchten die JVA-Verantwortlichen aus Gründen der Sicherheit nicht verraten. Jürgen Stark, stellvertretender Leiter des allgemeinen Vollzugsdienstes, berichtet von einem Faden, der über eine Länge von rund 150 Metern gespannt gewesen sei. Die Schnüre seien zum Teil per Armbrust oder Blasrohr an den gewünschten Ort geschossen worden. In früheren Jahren sei bei solchen Aktionen noch mit Tennisschlägern und -bällen agiert worden.

Die in Kaisheim aktiven Schmuggler hätten derweil versucht, mit „Seiltechniken“ direkt die Zellenfenster zu erreichen. Oder die Pakete wenigstens so weit in die Anstalt zu schaffen, dass sie vom Fenster aus mit Haken „geangelt“ werden können. Laut Landauer wurde sogar versucht, mithilfe von Drohnen an die Fenster zu gelangen.

Polizei stellte eine Drohne sicher

Die Polizei stellte außerhalb der JVA ein solches Fluggerät sicher. „Es war präpariert, um etwas zu transportieren“, teilt Gerhard Bißwanger, stellvertretender Leiter der Inspektion Donauwörth, gegenüber unserer Zeitung mit: „Die Ermittlungen laufen.“

Um eine günstige Gelegenheit zu finden, den Transport unbemerkt von den Kameras und Wachen zu bewerkstelligen, spähten Personen das Umfeld der JVA aus. In solchen Fällen sei die Polizei gerufen worden, erklärt der Direktor. „Die war superschnell und kooperativ“, lobt er. Es habe „mehrere Aufgriffe“ gegeben und es seien Platzverweise ausgesprochen worden. Die Gesetzeshüter stellten in einigen Fällen auch Rauschgift sicher: „Es wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.“ Aber auch bei Mobiltelefonen könnten die Ertappten belangt werden – wegen unerlaubten Verkehrs mit Gefangenen. Dies ist freilich keine Straftat, sondern „nur“ eine Ordnungswidrigkeit.

Zunächst habe man über den Gefangenensprecher die knapp 600 Häftlinge wissen lassen, „dass wir uns das nicht mehr lange anschauen“, schildert Landauer. Dies habe aber nichts bewirkt. Deshalb sei beschlossen worden, Lochbleche vor die Fenster zu setzen. Dies passierte an rund 370 Fenstern, womit etwa zwei Drittel der Gefangenen in ihrer Zelle deutlich stärker „gesiebte Luft“ atmen. Die Bleche wurden in der JVA-eigenen Schlosserei gefertigt. Die Häftlinge seien davon wenig begeistert, so Landauer: „Es gibt schon Beschwerden.“ Die hätten aber keine Aussicht auf Erfolg. Die Maßnahme sei von der Rechtssprechung gedeckt. Die „engmaschigen“ Gitter ließen „noch genügend Licht und Frischluft durch“.

Die Bleche über das komplette Fenster seien eine vorläufige Lösung. In ein paar Jahren werde wohl auf eine „Halb-Halb-Konstruktion“ umgestellt. Soll heißen: Eine Hälfte des Fensters lasse sich dann nicht mehr öffnen – und sei mit einem normalen Gitter versehen. Der andere Fensterflügel werde mit Lochblech versehen. Dies sei bereits in anderen Gefängnissen so gelöst. Auch die Zellen im alten Bereich der JVA Kaisheim, dem sogenannten Abteigebäude, sollen dem Direktor zufolge im Rahmen einer Sanierung solche Lochbleche bekommen. Die würden dann auch bemalt, um an der historischen Fassade nicht aufzufallen. Dies sei ein Wunsch der Denkmalschutzbehörde.

Die Bleche am Zellenneubau zeigten indes deutliche Wirkung, schildert der JVA-Chef: „Die Zahl der Fälle ist seitdem deutlich zurückgegangen.“