Haftstrafe für inszenierten Überfall

Plus Ein 51-Jähriger soll in Donauwörth für einen Bekannten ein Auto kaufen. An einer stark befahrenen Straße wird er ausgeraubt, behauptet er zumindest.

Er hat schon einiges auf dem Kerbholz, verbüßt in der Justizvollzugsanstalt Bielefeld seine Haftstrafe. Nun saß ein 51-Jähriger aus Bad Sassendorf (Nordrhein-Westfalen) auf der Anklagebank des Nördlinger Amtsgerichtes. Die Vorwürfe lauteten: Unterschlagung und Vortäuschen einer Straftat.

Konkret ging es um einen Fall im September 2016. Ein Bekannter des Angeklagten hatte auf einer Internetplattform ein Auto gesehen, das ein Mann aus Wemding dort zum Kauf angeboten hatte. Also schickte er den Angeklagten mit 13000 Euro nach Donauwörth. Der sollte vor Ort das Auto genauestens anschauen und den Kauf abwickeln. Dafür holte ihn der Wemdinger am Nachmittag am Donauwörther Bahnhof ab. Nach einer Probefahrt hielten sie schließlich auf dem Areal der Baywa an. „Da ist er dann immer wieder ums Auto herumgelaufen, hat sich auch mal entfernt vom Wagen. Das kam mir komisch vor“, sagte der vermeintliche Verkäufer vor Gericht.

Das konnten zwei Zeugen bestätigen. Eine Angestellte eines Autohauses auf der gegenüberliegenden Straßenseite hatte die beiden Männer gesehen, wie sie um das Auto rumgelaufen sind. Ebenso ein Arbeiter eines Betriebes. „Die standen 15 bis 20 Minuten da. Dann ist der eine mit dem Auto weggefahren, der andere ist auf und ab gelaufen“, schilderte er.

Der Angeklagte setzte dann einen Notruf bei der Polizei ab. Er sei von zwei unbekannten Männern überfallen und ausgeraubt worden, sagte er. Davon hatte der Zeuge nichts mitbekommen. „Erst, als dann die Polizei angerückt ist.“

Die beiden Beamten, die als erstes am Tatort eintrafen, fanden einen Mann vor, der äußerst gelassen wirkte und keinerlei Verletzungen aufwies, obwohl er doch angeblich gewürgt worden war. „Er wollte kein großes Fass aufmachen. Es schien, als sei ihm egal, dass das Geld weg ist. Das hat uns schon verwundert“, gab der Polizist vor Gericht an.

Polizisten sind über die Angaben des Geschädigten verwundert

Angeblich seien die Männer in Richtung Kreisverkehr geflohen und dort in ein Auto gestiegen. Das wäre dann an ihm vorbei in Richtung Bahnhof gefahren. „Aber er konnte uns kein Kennzeichen sagen“, so der Polizist. Auch seine Kollegin zeigte sich verwundert, „dass das in dieser Straße passiert“. Denn die war zu dieser Zeit bereits stark befahren. Es hätte also jemand den Überfall mitbekommen müssen, war sich auch die Kriminalpolizei sicher, die die weiteren Ermittlungen übernahm. „Es gab keine Parallelmeldung. An dieser Stelle jemanden zu überfallen, ist waghalsig. Mir kamen nach der Zeugenvernehmung Zweifel“, sagte ein Kriminalhauptkommissar aus.

Im Strafenregister waren für den Mann insgesamt schon zehn Eintragungen zu finden. Zweimal half er beim Einschleusen von Ausländern, dreimal wurde er bereits wegen Betrugs verurteilt. Einmal hatte er ein Wohnmobil, das ihm nicht gehörte, zum Verkauf angeboten und die Anzahlung einkassiert. Ein anderes Mal hatte er einen Probewagen für ein verlängertes Wochenende zur Verfügung gestellt bekommen und diesen dann weiterverkauft.

Für Staatsanwältin Kerstin Reitlinger war klar, dass sich der Mann in diesem Fall schuldig gemacht hat. Weil bereits ähnliche Einträge vorlagen, forderte sie eine Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und vier Monaten. Verteidiger Volker Cramer hingegen forderte Freispruch für seinen Mandanten. „Nur weil kein Zeuge den Überfall gesehen hat, soll es auch keinen gegeben haben?“, fragte er. Die Zeugen aus den beiden Betrieben hätten nicht die ganze Zeit die Szenerie im Blick gehabt, in dieser Zeit hätte ein Überfall passieren können. Er könne sich auch vorstellen, dass an einer solchen Stelle ein Raub passiert.

„Es gibt keine ungünstigere Stelle für einen Überfall“

Für Richter Gerhard Schamann war die Sache aber eindeutig. „Es gibt keine ungünstigere Stelle für einen Überfall, das ist eine der meist frequentierten Straßen in Donauwörth“, sagte er. Ein Überfall habe nicht stattgefunden, der Angeklagte hätte solche Aktionen schon vorher gemacht. Er sah es auch als gegeben, dass die Zeugen zumindest ab und zu geschaut hätten und etwas gesehen hätten. Schließlich verurteilte er den 51-Jährigen zu drei Jahren Freiheitsstrafe. Wo die 13000 Euro verblieben sind, konnte im Prozess nicht geklärt werden, der Angeklagte schwieg beharrlich.