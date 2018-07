vor 32 Min.

Hallenbad: Jetzt auch Initiative in Bäumenheim

Das Hallenbad in Bäumenheim ist sanierungsbedürftig. Eine Interessengemeinschaft will die Politik unterstützen, damit es bei dem Thema möglichst zügig vorangeht.

Interessengemeinschaft will die Bemühungen in der Gemeinde unterstützen. Warum das Bad so wichtig ist.

Von Helmut Bissinger

Die Situation bei den Hallenbädern im Landkreis treibt vielerorts die Menschen und Politiker um. In Mönchsdeggingen hat sich ein Förderverein gegründet, der das geschlossene Almarin dauerhaft wieder öffnen möchte und inzwischen fast 700 Mitglieder. Ähnliches wollen jetzt auch einige Bäumenheimer auf die Beine stellen, um eine Sanierung des Hallenbades zu erreichen.

Die neue Interessengemeinschaft wurde unter dem Namen „Unser Hallenbad“ ins Leben gerufen. Sie will, wie ihre Sprecher Angela Schneider und Michael Häcker betonen, „unterstützend wirken“. Wichtige Schritte seien durch den Gemeinderat bereits in die Wege geleitet worden, „was wir sehr begrüßen“, so Häcker. Es sei positiv, dass das Gremium sowie die Gemeindeverwaltung und Bürgermeister Martin Paninka „zu hundert Prozent hinter dem Projekt stehen“. Die Mitglieder der Interessengemeinschaft haben ihre Ziele jetzt auch im Gemeinderat vorgestellt.

„Wir wollen die Interessen der Bürgerschaft einbringen“, sagt Michael Häcker. Es sei der Gruppe ein Anliegen, die beiden Themen „Hallenbäder und sicheres Schwimmen auf breite Füße zu stellen“. Der Interessengemeinschaft sei sehr an einer Bürgerbeteiligung gelegen auf dem Weg zur Sanierung des in die Jahre gekommenen Hallenbades. Angela Schneider sagt: „Wir würden uns freuen, wenn im Dezember 2018 die Planung und die Finanzierung stehen.“

In der Gruppe zusammengeschlossen haben sich Vertreter von Nutzern. „Wir sind engagierte Bürger, die Flagge zeigen“, ergänzt Medienbeauftragter Michael Dinkelmeier. Er zählt auf, wer das Hallenbad bisher nutzt und nennt Schulen, Lebenshilfe und Fördereinrichtungen, den Schwimmverein aus Donauwörth, Triathleten, die Volkshochschule, die Wasserwacht, Rehabilitations-Anbieter sowie Kinder, Erwachsene, Senioren und Familien.

Ortsübergreifend möchte die Interessengemeinschaft, wie es heißt, Überzeugungsarbeit für das Bad leisten, Ideen für mehr Attraktivität sowie eine bessere Belegung einbringen, den Planungsprozess begleiten, zu Arbeitskreisen, aber auch Förderstellen Kontakte herstellen, und, so Michael Häcker „die Leidenschaft aller Beteiligten hoch halten“. In einem See, so die Sprecher der Interessengemeinschaft, könnte man Schwimmen nicht lernen, dazu benötige man ein Hallenbad. Das Bad in Bäumenheim sei eine wichtige Ausbildungsstätte für Schwimmkurse im Landkreis, biete optimale Bedingungen für das Schulschwimmen, sei ein viel genutztes Sportbad, die Basis für die Arbeit der Wasserwacht und verfüge über die größte Wasserfläche im Landkreis. Häcker: „Bessere Argumente für den Erhalt und die dringend notwendige Sanierung gibt es nicht.“

Auch mit den Kosten für die Sanierung, aber auch den späteren Unterhalt will sich die Interessengemeinschaft auseinandersetzen. Schließlich möchte die Gruppe ausloten, wie man Zuschüsse von Bund und Land erhalten könne.

