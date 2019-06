vor 52 Min.

Hallenbad: Paninka will mehrere ins Boot holen

Bäumenheimer Rathauschef will einen Zweckverband gründen. Dann sieht er Chancen, das Hallenbad zu sanieren. Er vermisst jedoch Signale von den Förderstellen.

Von Helmut Bissinger

Die Sanierung des Hallenbades in Bäumenheim wird über zehn Millionen Euro kosten. Folgt der Gemeinderat einer Empfehlung des Grundstücks-, Bau- und Werkausschusses werden es 12,5 Millionen Euro sein. „Viel Geld“, sagt Bürgermeister Martin Paninka. Er will deshalb den Schulterschluss mit dem Landkreis und den umliegenden Kommunen, auch landkreisübergreifend. Er will aber auch eine entsprechende Förderung durch die Regierung.

Während Paninka schon Zusagen von Bürgermeister-Kollegen aus dem Umland hat, sich an einem interkommunalen Zweckverband zu beteiligen, macht ihm die Förderung sorgen. Paninka vermisst konkrete Zusagen. Er hätte auch gern, dass die Förderstellen vorgeben, was ein saniertes Hallenbad in Bäumenheim leisten müsse, um Geld zu erhalten.

Anziehungspunkt für die Region

Wenn ihm zwischen den Zeilen signalisiert werde, dass schon reichlich Geld für die Sanierung Bäumenheim geflossen sei, sei dies für ihn kein Argument – zumal, wenn das sanierte Hallenbad ein Anziehungspunkt für eine ganze Region sein könnte.

Da kommt dem Bürgermeister ein Bericht der Wasserwacht Bäumenheim gerade recht, deren Vorsitzender Michael Haller ein Verfechter dafür ist, dass Kindern und Jugendlichen Schwimmen beigebracht wird. In der abgelaufenen Wintersaison hat die Wasserwacht in Bäumenheim 22 Schwimmkurse für Kinder und Erwachsene angeboten.

Von 380 Kindern haben 130 das erste Schwimmabzeichen „Seepferdchen“ abgelegt. In den neu angebotenen Kinderschwimmkursen für Fortgeschrittene wurde fünf Mal das Abzeichen „Seeräuber“ und zwölf Mal das Deutsche Jugendschwimmabzeichen von den Ausbildern abgenommen.

56 Rettungsschwimmabzeichen

Dass das Hallenbad erhaltenswert ist, stellt indes im Bäumenheimer Gemeinderat niemand in Frage. Das wöchentliche Wasserwacht-Training erfreue sich großer Beliebtheit, berichtet Haller, selbst Gemeinderat. Auch hier seien Schwimmabzeichen erworben worden. 56 Rettungsschwimmabzeichen zeigen außerdem, dass die Wasserwacht erfolgreich gearbeitet hat. „Wir waren sehr erfolgreich. Vor allem, weil das Rettungsschwimmabzeichen mit erheblichem Aufwand verbunden ist“, sagt Michael Häcker, der für die Ausbildung bei den Jugendlichen ab zwölf Jahren und den Erwachsenen zuständig ist.

Der Erhalt des Hallenbades ist Michael Haller „sehr wichtig“, wie er ausdrücklich betont. Landrat Stefan Rößle hat inzwischen in Aussicht gestellt, hinsichtlich der Belegung mit Schulklassen durch den Landkreis eine Kostenbeteiligung zu übernehmen.

Zentrale Ausbildungsstätte

Erst auf Initiative aus dem Landkreis habe die Regierung auch für Hallenbäder eine Förderung vorgesehen, zeigt sich Paninka ernüchtert Paninka hat mehrmals dafür plädiert, „ein klares Signal“ zu geben. Er erinnert ausdrücklich daran, dass das Bäumenheimer Hallenbad eine zentrale Ausbildungsstätte in Schwaben sei. Die jährlichen Defizite in Höhe von 150000 bis 200000 Euro könnten für Bäumenheim reduziert werden, wenn es zu einer Beteiligung durch die Nachbarkommunen komme.

Wie attraktiv soll das Hallenbad aber werden? Ob eine Sauna integriert wird, ist fraglich. Paninka erinnerte daran, dass dafür keine Zuwendungen zu erwarten seien. Um kostenneutral zu sein, müsste die Sauna auf 35 Personen ausgelegt sein. Entscheidet sich die Gemeinde für eine Sauna, dann ist mit weiteren 1,5 Millionen Euro an Kosten zu rechnen.

Diese Kosten, so Paninka, seien aber nicht förderfähig, „doch möglicherweise ein wichtiges Kriterium für die Zusage anderer Kommunen“. Paninka jedenfalls will weiterhin für den von ihm favorisierten Zweckverband die Werbetrommel rühren.

Themen Folgen