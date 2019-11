vor 24 Min.

Hallenbad Rain: Saison 2021 fällt ins Wasser

Das Rainer Hallenbad wurde in den vergangenen Jahren Stück für Stück saniert. Jetzt steht die Erneuerung des Beckens an. Ein Jahr Bauzeit ist geplant.

Plus Schwimmbad wird für den nächsten Bauabschnitt ein ganzes Jahr geschlossen. Die Kosten sind erheblich – wie auch das ganze Projekt Johannes-Bayer-Grundschule.

Von Barbara Würmseher

Da kommt was auf den Grundschulverband Rain zu: Die Stadt Rain und die beteiligten Gemeinden Genderkingen und Niederschönenfeld haben in den kommenden Jahren einiges an finanzieller Belastung für den Neubau der Johannes-Bayer-Schule zu stemmen. Neben den laufenden Ausgaben zum Unterhalt von Grundschule und dem angegliederten Hallenbad Rain gilt es, bei einer Laufzeit von rund 30 Jahren ganz erhebliche Summen aufzubringen.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Meine Vorteile Schließen

Die Stadt Rain beispielsweise, die bei 285 Schülern den größten Anteil zu leisten hat, wird jährlich zwischen 1 und 1,5 Millionen Euro allein für Zins und Tilgung des 22-Millionen-Projekts bezahlen müssen – etwa denselben Betrag muss sie auch noch für den Neubau der Mittelschule aufbringen. Niederschönenfeld (50 Schüler) und Genderkingen (39 Schüler) trifft es prozentual gesehen entsprechend weniger. Etat abgesegnet Der Grundschulverband segnete nun seinen Etat für das Jahr 2020 ab: Der Verwaltungshaushalt hat ein Volumen von 1,37 Millionen Euro (Vorjahr 1,31), der Vermögenshaushalt eines von 2,99 Millionen Euro (Vorjahr 2,64 Millionen Euro). Die mit Abstand größte Investition ist natürlich die neue Schule. 6,8 Millionen Euro erwarten die Kommunen an Zuschüssen für den Grundschulneubau. Damit bleibt eine Finanzierungslücke von 15,2 Millionen Euro, die sie aus eigener Tasche zu bezahlen haben. Diese Summe kann nur über Kredite finanziert werden. Im Jahr 2019 ist die Planung erfolgt. Nun sollen von 2020 bis 2026 das alte Gebäude abgebrochen und das neue errichtet werden. Ein Komplex, der baulich zum Schulgebäude gehört, ist das Hallenbad mit Sauna – ebenfalls im Eigentum des Schulverbands. Über viele Jahre wurden Technik, Ausstattung und Erscheinungsbild innen wie außen Stück für Stück hergerichtet. Erst jüngst wurde die renovierte Sauna wiedereröffnet. Jetzt steht Bauabschnitt VIII an – die Erneuerung des Beckens, das noch aus den 70er Jahren stammt. Förderprogramm des Bunds Aus Bundesmitteln gibt es ein Förderprogramm für Schulinfrastruktur, in das das Rainer Hallenbad aufgenommen wurde. Geplant ist, die Auskleidung des Beckens zu erneuern, das geringfügig undicht ist, wie auch den Umgriff um das Becken. Statt der bisherigen Fliesen soll es eine moderne Edelstahlwanne werden. Wie Schulverbandsvorsitzender Gerhard Martin erläuterte, wird es auch künftig einen Hubboden geben, um die Wassertiefe für Nichtschwimmer zu verringern. Gleichzeitig gilt es Sorge dafür zu tragen, dass die Maße des Beckens gleich bleiben, damit das Schwimmbad für sportliche Wettbewerbe tauglich bleibt. Ein Behindertenlift soll eingebaut werden, „das ist heute so vorgeschrieben“, so Gerhard Martin, der erklärte: „Wir wollen ein vernünftiges, zukunftsfähiges Bad.“ Der Drei-Meter-Sprungturm ist nach seinen Worten nicht mehr ganz zeitgemäß, da die Platzverhältnisse drum herum nicht ideal seien. Erheblicher Aufwand Der Aufwand insgesamt ist erheblich, sodass der Schulverband von einem Jahr Bauzeit ausgeht. Das bedeutet, dass das Rainer Hallenbad voraussichtlich vom 1. Januar 2021 bis zum 1. Januar 2022 komplett geschlossen sein wird. Es gibt für Schwimmbäder verschiedene Fördermöglichkeiten. Über das Finanzausgleichsgesetz (FAG) können ausschließlich Mittel für den schulischen Gebrauch in Anspruch genommen werden. Nun galt es zu ermitteln, wie hoch dieser ist und wie hoch im Unterschied dazu die öffentliche Nutzung des Schwimmbads. Das Sonderförderprogramm wiederum deckt nur den Bereich, der nicht vom FAG bezuschusst wird. Bei Gesamtkosten von 2,2 Millionen Euro für das neue Becken und den Beckenumgang kann der Grundschulverband mit 676000 Euro an Unterstützung rechnen. Der Rest ist Eigenleistung. Auch dafür muss ein Kredit aufgenommen werden.

Themen folgen