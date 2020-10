11:32 Uhr

Handbremse nicht angezogen: Auto rollt in Donauwörth los

Ein Autofahrer aus Nördlingen hat sein Auto in Donauwörth geparkt, aber unzureichend gesichert. Das hat Folgen.

Weil er sein Auto auf der abschüssigen Jennisgasse in Donauwörth geparkt hat, ohne es gegen Wegrollen zu sichern, hat sich ein Mann aus Nördlingen Ärger eingehandelt. Der 51-Jährige stellte seinen Wagen am Dienstag gegen 19.30 Uhr am rechten Fahrbahnrand ab. Unmittelbar danach parkte eine 46-jährige ihren Wagen direkt dahinter. Als sie etwa eine halbe Stunde später zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte die Frau fest, dass der vordere Pkw rückwärts gerollt und ihn die Front ihres Fahrzeugs eingeschlagen war. Die Betroffene informierte telefonisch die Polizei über den Vorfall.

Das Auto drohte in der Jennisgasse weiter talwärts zu rollen: Abschlepper verständigt

Die Beamten stellten im Rahmen der Unfallaufnahme fest, dass der vordere Pkw nicht – wie in der Straßenverkehrsordnung vorgeschrieben – ordnungsgemäß gegen das Wegrollen gesichert worden war. Sprich: Der Fahrer hatte die Handbremse nicht oder nicht ausreichend angezogen. Da mit großer Wahrscheinlichkeit davon auszugehen war, dass der Wagen weiter rückwärts die abschüssige Straße hinabrollt, sobald die 46-Jährige ihr Auto entfernt – und so weitere in Reihe geparkte Fahrzeuge beschädigen würden – forderten die Ordnungshüter einen Abschleppdienst an.

Unfallverursacher muss Schaden begleichen, wird verwarnt und muss Rechnung zahlen

Noch bevor dieser eintraf, kehrte der 51-Jährige zurück. Auf ihn kommen nun neben der Regulierung des Schadens in Höhe von 500 Euro auch noch eine gebührenpflichtige Verwarnung und die Kosten für die Leerfahrt des Abschleppers zu. (dz)

